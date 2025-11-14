Accident mortal într-o pădure din Cluj. Un bărbat de 60 de ani și-a pierdut viața

Un bărbat de aproximativ 60 de ani, din localitatea Sâmboieni, comuna Sânmărtin, județul Cluj, a murit vineri seara după ce un copac s-a prăbușit peste el în timp ce se afla într-o pădure din apropierea satului, potrivit Mediafax.

Potrivit ISU Cluj, victima se afla într-o zonă greu accesibilă, la circa trei kilometri de localitate. Din cauza terenului dificil, pompierii nu au putut ajunge cu autospeciala până la locul incidentului și au fost nevoiți să fie transportați cu un autoturism de teren.

Bărbatul era prins sub arbore

Salvatorii au găsit bărbatul prins sub arbore și au început imediat procedurile de acordare a primului ajutor. Din păcate, în ciuda eforturilor echipajelor și a intervenției rapide, medicul SAJ a declarat decesul bărbatului la fața locului.

Circumstanțele exacte în care copacul s-a prăbușit urmează să fie stabilite de autorități.

