Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Accident mortal într-o pădure din Cluj. Un bărbat de 60 de ani și-a pierdut viața

Un bărbat de aproximativ 60 de ani, din localitatea Sâmboieni, comuna Sânmărtin, județul Cluj, a murit vineri seara după ce un copac s-a prăbușit peste el în timp ce se afla într-o pădure din apropierea satului, potrivit Mediafax.

de Redactia Observator

la 14.11.2025 , 21:17
Accident mortal într-o pădure din Cluj. Un bărbat de 60 de ani și-a pierdut viața - Sursa: Hepta

Potrivit ISU Cluj, victima se afla într-o zonă greu accesibilă, la circa trei kilometri de localitate. Din cauza terenului dificil, pompierii nu au putut ajunge cu autospeciala până la locul incidentului și au fost nevoiți să fie transportați cu un autoturism de teren.

Bărbatul era prins sub arbore

Salvatorii au găsit bărbatul prins sub arbore și au început imediat procedurile de acordare a primului ajutor. Din păcate, în ciuda eforturilor echipajelor și a intervenției rapide, medicul SAJ a declarat decesul bărbatului la fața locului.

Articolul continuă după reclamă

Circumstanțele exacte în care copacul s-a prăbușit urmează să fie stabilite de autorități.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

barbat mort barbat mort cluj barbat strivit copac copac prabusit
Înapoi la Homepage
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
Tupeu fără limite: Gheorghe Dincă cere să-i fie scoase gratiile pentru „mai multă lumină” în celulă
Tupeu fără limite: Gheorghe Dincă cere să-i fie scoase gratiile pentru „mai multă lumină” în celulă
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială?
Observator » Evenimente » Accident mortal într-o pădure din Cluj. Un bărbat de 60 de ani și-a pierdut viața