Un grav accident feroviar petrecut în comuna Chiajna, județul Ilfov, a schimbat complet destinul unui tânăr de 30 de ani. Victima se află în stare gravă la spital, după ce mașina pe care o conducea a fost izbită în plin de un tren, la doar câteva secunde după ce s-a răsturnat cu maşina pe șine.

Tragedia s-a produs în jurul orei 18:56, când șoferul a pierdut controlul volanului, în timp ce venea cu viteză de pe un drum lateral și încerca să vireze pe strada Doamna Chiajna. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă se vede cum autoturismul derapează, se răstoarnă și ajunge direct pe calea ferată. În doar 20 de secunde, trenul lovește în plin mașina, care devine o masă de fiare contorsionate.

Doi martori aflați într-o dubiță s-au oprit pentru a ajuta victima, dar au fost nevoiți să fugă în ultima clipă din calea trenului. Ca prin miracol, bărbatul a supraviețuit impactului devastator, deși a fost prins între fiarele contorsionate și a suferit răni grave.

„Am acţionat cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanţe SMURD. Operaţiunea a fost dificilă din cauza tonajului mare al trenului și a faptului că maşina se afla mult sub garnitură”, a declarat sublocotenentul ISU B-IF, Ungureanu Teodor.

Articolul continuă după reclamă

Zainea Ghiţan a fost transportat de urgență la spital, însă medicii au fost nevoiți să ia o decizie extrem de dură: din cauza leziunilor severe, piciorul acestuia a fost amputat.

Soţia tânărului, mărturii terifiante din seara accidentului

Familia, profund marcată de accident, a lansat un apel emoționant pe o platformă de strângere de fonduri pentru a cere ajutor şi sprijin financiar în vederea acoperirii costurilor intervenţiei chirurgicale şi ale recuperării, precum şi pentru a asigura un trai decent celor mici în perioada următoare.

"Un accident grav de tren la Chiajna a schimbat viața familiei Ghițan. Zainea, (30 ani)soțul și tatăl a doi copii mici, Lucas (1 an și 10 luni) și Rebeca (4 luni), se luptă pentru viața lui în spital. Familia lui Zainea are nevoie de sprijinul nostru pentru a face față cheltuielilor medicale și a asigura un viitor mai bun pentru cei doi copii", este mesajul postat pe pagina de strângeri de fonduri.

Potrivit soţiei sale, bărbatul ieșise dintr-o tură epuizantă de 24 de ore, în care lucrase pe platformele de ride-sharing Uber și Bolt. În seara accidentului, nu plecase spre distracție, ci spre locuința unui prieten din apropiere, cu probleme cardiace, care se simțea rău. Obosit și aflat într-o zonă cu gropi, a încercat să evite una dintre ele, moment în care a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat pe calea ferată. A rămas conștient până în momentul în care pompierii l-au extras dintre fiare, iar medicii l-au sedat pentru intervenții.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰