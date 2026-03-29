Video Accident spectaculos în Prahova. O maşină a ajuns direct pe acoperişul unei case
Accident spectaculos în judeţul Prahova. O maşină a ajuns cu roţile din spate direct pe acoperişul unei case. Patru persoane erau la bord în acel moment, iar, în imobil, una singură.
Maşina a fost distrusă, dar, din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Accidentul a fost semnalat poliţiştilor prin sistemul e-call al maşinii, mecanismul de siguranţă al Uniunii Europene care anunţă serviciile de urgenţă în cazul producerii unui accident rutier.
Poliţiştii urmează să stabilească împrejurările accidentului.
