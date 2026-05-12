Momentul în care o femeie din Târgu Jiu este lovită de o maşină pe trecerea de pietoni

O femeie de 46 de ani a ajuns la spital după ce o maşină a lovit-o pe o trecere de pietoni din Târgu Jiu. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere.

Potrivit polițiștilor, un șofer de 61 de ani din Târgu Jiu nu ar fi acordat prioritate femeii care traversa regulamentar pe trecerea pentru pietoni.

"La data de 12 mai 2026, polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Târgu Jiu au intervenit la un accident rutier produs pe strada Tudor Vladimirescu, din municipiu. Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat de 61 de ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu, din direcția bulevardului Ecaterina Teodoroiu către strada Geneva, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei femei de 46 de ani, din orașul Bumbești-Jiu, care era angajată în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni, marcată și semnalizată corespunzător", a transmis IPJ Gorj.

În imaginile suprinse de o cameră de bord se observă însă cum femeia, care ţinea o umbrelă, se grăbeşte să treacă strada, fără să se uite dacă vine vreo maşină.

În urma impactului, victima a suferit leziuni ușoare și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Jiu pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

