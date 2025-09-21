Antena Meniu Search
Accident stil "domino" în Capitală. Şofer băut a spulberat pe rând un refugiu de tramvai, un stâlp şi un gard

Accident grav, duminică dimineață, pe Șoseaua Chitilei din Capitală. Un bărbat de 33 de ani, aflat la volan sub influența alcoolului, a pierdut controlul mașinii și a izbit un refugiu de tramvai, după care autoturismul a fost proiectat într-un stâlp de iluminat și într-un gard. 

de Redactia Observator

la 21.09.2025 , 09:34
Accidentul a avut loc, duminică dimineaţă, pe şoseaua Chitilei din Sectorul 6.

"Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 33 de ani a condus un autovehicul pe şos. Chitilei dinspre Bd. Bucureştii Noi către DNCB, iar în dreptul imobilului cu numărul 136 a lovit refugiul de tramvai, fiind proiectat într-un stâlp de iluminat şi în gardul unei unităţi comerciale", a arătat Brigada Rutieră.

În urma accidentului, şoferul a fost rănit, fiind transportat la spital pentru îngrijiri. El a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatul indicat fiind 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea concretă a mecanismului de producere a accidentului de circulaţie. Traficul rutier se desfășoară sub îndrumarea poliţiilor rutieri.

