Accident grav, duminică dimineață, pe Șoseaua Chitilei din Capitală. Un bărbat de 33 de ani, aflat la volan sub influența alcoolului, a pierdut controlul mașinii și a izbit un refugiu de tramvai, după care autoturismul a fost proiectat într-un stâlp de iluminat și într-un gard.

Accident stil "domino" în Capitală. Şofer băut a spulberat pe rând un refugiu de tramvai, un stâlp şi un gard

Accidentul a avut loc, duminică dimineaţă, pe şoseaua Chitilei din Sectorul 6.

"Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 33 de ani a condus un autovehicul pe şos. Chitilei dinspre Bd. Bucureştii Noi către DNCB, iar în dreptul imobilului cu numărul 136 a lovit refugiul de tramvai, fiind proiectat într-un stâlp de iluminat şi în gardul unei unităţi comerciale", a arătat Brigada Rutieră.

În urma accidentului, şoferul a fost rănit, fiind transportat la spital pentru îngrijiri. El a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatul indicat fiind 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea concretă a mecanismului de producere a accidentului de circulaţie. Traficul rutier se desfășoară sub îndrumarea poliţiilor rutieri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰