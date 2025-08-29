Un moment de nepăsare putea să ducă la o tragedie pe o stradă din Piatra Neamţ, unde două maşini s-au ciocnit violent.

Accidentul a avut loc după ce un şofer în vârstă de 42 de ani nu ar fi respectat un indicator, care îi arăta că virajul la stânga este interzis.

Acesta a trecut linia dublă continuă, iar, la o intersecţie, a lovit o altă maşină la volanul căreia se afla un alt bărbat, de 35 de ani. În urma impactului, cel de-al doilea autoturism s-a răsturnat, iar şoferul a rămas blocat între fiarele maşinii.

În cele din urmă, acesta a fost eliberat de salvatori şi transportat de urgenţă la spital pentru îngrijiri. Ambii șoferi au fost testați pentru consum de alcool, rezultatele fiind negative.

