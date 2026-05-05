Video Incendiu într-o parcare din Piatra Neamț: o femeie a dat foc mașinii fostului soț. Flăcările s-au extins

Un conflict între doi foşti soţi a provocat un dezastru într-o parcare din Piatra Neamț. O femeie a incendiat maşina fostului soţ, iar flăcările au cuprins rapid și un alt autoturism aflat în apropiere, înainte ca pompierii să poată interveni.

de Angela Bertea

la 05.05.2026 , 13:43

Din primele date, polițiștii au conturat un cerc de suspecți, iar printre persoanele vizate se numără și fosta parteneră de viață a bărbatului, care se află la audieri.

În funcție de ce vor stabili anchetatorii, este posibil să fie dispuse măsuri. Femeia ar putea ajunge în spatele gratiilor, existând posibilitatea reținerii pentru 24 de ore. Cercetările sunt în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat, cine este responsabil și care a fost motivul.

Alarma a fost dată dimineața, în jurul orei 5, când pompierii au fost sesizați că arde un autoturism. Pagubele sunt însemnate: de la primul autoturism, focul s-a extins rapid și la cel de-al doilea.

La sosirea echipajelor, pompierii au găsit două autoturisme în flăcări și exista riscul ca incendiul să se propage la un alt vehicul parcat în apropiere. Au intervenit prompt pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar, din primele informații, cauza probabilă a fost o acțiune intenționată. Nu au fost înregistrate victime.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cine a provocat incendiul și din ce motiv.

Angela Bertea


Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

