Video Acuzaţii grave la o creşă din Arad. Un părinte a descoperit cum copiii sunt abuzaţi fizic şi psihic

Este anchetă la o creșă din Arad, după ce o mămică a adus acuzații grave la adresa personalului. Femeia ne-a povestit pe FII OBSERVATOR cum copiii sunt abuzați fizic și psihic de către educatoare și îngrijitoare.

de Redactia Observator

la 29.09.2025 , 14:29

Interacțiunea cadrelor cu cei mici a fost înregistrată, iar părinții copiilor au depus plângere penală și au sesizat mai multe instituții. Iulia Pop

Copilul a fost mutat între timp la o altă unitate, însă este consiliat acum de un consilier al DGASPC Arad.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

copil cresa arad abuz ancheta
