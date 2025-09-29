Este anchetă la o creșă din Arad, după ce o mămică a adus acuzații grave la adresa personalului. Femeia ne-a povestit pe FII OBSERVATOR cum copiii sunt abuzați fizic și psihic de către educatoare și îngrijitoare.

Interacțiunea cadrelor cu cei mici a fost înregistrată, iar părinții copiilor au depus plângere penală și au sesizat mai multe instituții. Iulia Pop

Copilul a fost mutat între timp la o altă unitate, însă este consiliat acum de un consilier al DGASPC Arad.

