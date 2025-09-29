Video Acuzaţii grave la un spital din Constanţa. O mamă susţine că bebeluşul ei ar fi fost în pericol de moarte
Acuzaţii grave în cazul unui spital privat din Constanța. O tânără mamă spune că bebeluşul ei născut aici înainte de termen ar fi fost în pericol de moarte din cauza unui stafilococ luat din spital.
Familia copilului a dat în judecată clinica şi a înaintat şi o plângere penală.
Articolul continuă după reclamă
Femeia a dat în judecata spitalul privat şi a înaintat o plângere penală.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰