Acuzaţii grave la un spital din Constanţa. O mamă susţine că bebeluşul ei ar fi fost în pericol de moarte

Acuzaţii grave în cazul unui spital privat din Constanța. O tânără mamă spune că bebeluşul ei născut aici înainte de termen ar fi fost în pericol de moarte din cauza unui stafilococ luat din spital.

de Redactia Observator

la 29.09.2025 , 14:06

Familia copilului a dat în judecată clinica şi a înaintat şi o plângere penală.

Femeia a dat în judecata spitalul privat şi a înaintat o plângere penală.

