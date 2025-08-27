Adolescentă de 15 ani, lovită mortal de tren în Bacău

Tragedie pe calea ferată în județul Bacău: o adolescentă de 15 ani din comuna Asău a murit după ce a fost lovită de un tren Regio pe ruta Adjud–Siculeni. Fata se afla pe șine, într-o zonă fără pasaj pietonal, și nu a reacționat la semnalele acustice ale mecanicului de locomotivă.

O tânără de 15 ani a murit miercuri, după ce a fost lovită de tren. Adolescenta se afla pe calea ferată într-o zonă fără pasaj pietonal și nu s-a ferit la semnalele acustice ale mecanicului de locomotivă.

Polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Comănești au fost sesizați despre producerea unui accident pe calea ferată, în zona localității Asău.

Din primele verificări a reieșit faptul că trenul Regio, care circula pe direcția Adjud-Siculeni, a surprins și accidentat mortal o minoră de 15 ani, din comuna Asău, potrivit Mediafax.

Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Potrivit unor surse judiciare, fata se afla pe șina de cale ferată, într-o zonă unde nu există pasaj pietonal sau alte locuri autorizate pentru traversare. Ea era cu spatele spre tren și nu a reacționat la semnalele acustice acționate de mecanicul de locomotivă.

