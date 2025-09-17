O fată de 17 ani a fost arestată, iar doi bărbaţi au fost plasaţi sub control judiciar după ce au bătut şi tâlhărit doi adolescenţi. Atacul s-a întâmplat în urmă cu trei săptămâni, într-o localitate din Galaţi, şi a fost filmat de unul dintre agresori. Poliţiştii au început ancheta în momentul în care imaginile, de o cruzime ieşită din comun, au ajuns publice.

După incidentul care a avut o violență extremă, au apărut imaginile în spațiul online. Atunci au ajuns imaginile și la poliție, care a decis imediat să îi rețină pe cei trei implicați.

Vorbim despre cei doi bărbați, dar și despre minora de 17 ani, care apare în acele imagini când o lovește pe o altă adolescentă și o umilește pur și simplu. Cei doi bărbați au fost reținuți și ei pentru că au instigat la violență și au participat activ.

În plus, polițiști au stabilit că în urmă cu doar câteva minute de a fi filmate acele scene, cei doi bărbați au bătut-o și ei pe acea minoră din imagini și pe un alt adolescent din localitate. Polițiștii i-au identificat în doar câteva ore, i-au reținut, după care au fost duși în fața procurorilor pentru a fi audiați.

Atunci s-a stabilit că cei doi bărbați vor fi plasați în control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, iar minora de 17 ani, cea care o bate pe cealaltă adolescentă, a fost arestată preventiv. Scenele au avut loc în localitatea Grivița, din județul Galați, pe 29 august, în fața unui magazin din localitate, iar imaginile filmate chiar de către bărbații care au participat activ la acea violență au apărut în spațiul online după două săptămâni.

