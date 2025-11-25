Antena Meniu Search
De ce nu au doborât piloții germani de pe Eurofighter drona rusească, care a stat peste două ore în România

Drona rusească prăbușită marți în România, în localitatea Puiești din județul Vaslui, nu avea încărcătură explozivă, iar potrivit surselor Observator, rușii ar fi testat capacitatea și viteza de reacție a României. Piloții germani de pe avioanele Eurofighter, care au urmărit aparatul, au încercat să-l doboare, însă, după ce au evaluat riscurile colaterale, au decis să nu riște.

de Redactia Observator

la 25.11.2025 , 15:56
Potrivit surselor Observator, piloții germani de pe avioanele Eurofighter au încercat să doboare drona rusească, dar au evaluat că riscurile colaterale erau prea mari și au preferat să nu acționeze. Pentru a lansa o rachetă sau a trage cu tunul de la bordul avionului asupra unei drone localizate pe radar, piloții trebuie să fie absolut siguri că ținta este într-adevăr o dronă și nu altceva. În zona respectivă, spun sursele citate, există mult "zgomot radar", cauzat de eoliene.

Drona a căzut fără a provoca pagube, în grădina unui localnic din Puiești, la 50 km de granița românească cu Republica Moldova și la peste 100 km de granița moldovenească cu Ucraina. A fost lansată cel mai probabil din Crimeea și ar fi stat mai multe ore în spațiul aerian al României, în judeţele Tulcea, Galaţi, Vrancea şi Vaslui.

Un localnic a alertat autoritățile după ce a auzit un vuiet, urmat de o lovitură puternică în spatele casei. Dispozitivul, cu dimensiuni de aproximativ 1,5-2 metri, nu conținea încărcătură explozivă. Presa ucraineană care a analizat imaginile susţine ca seamănă cu o Gerbera (drone de tip momeală, fără încărcătură explozivă). 

La ora 10:00, alerta declaşată în jurul orei 6:28, a fost oprită, deoarece drona dispăruse de pe radare, iar la 10:45 a fost găsită prăbușită. De două ori au fost ridicate câte două avioane Eurofighter, începând cu ora 6.30 dimineața, iar în paralel au fost ridicate și avioane F-16 de la Baza Borcea. Drona s-a prăbușit singură, fiind în mare parte distrusă. Nu s-a tras asupra ei, fie a fost pierdută comanda, fie a rămas fără combustibil. Este a 13-a dronă care pătrunde pe teritoriul României de la izbucnirea războiului din Ucraina.

