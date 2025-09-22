Aeroporturi europene, paralizate în weekend de un atac ransomware. A fost deschisă o anchetă
Agenţia Europeană pentru Securitate Cibernetică (ENISA) a anunţat luni că perturbările apărute în weekend pe mai multe aeroporturi din Europa, printre care Bruxelles, Londra, Berlin şi Dublin, au fost provocate de un atac informatic lansat de un terţ, transmite Reuters, conform News.ro.
Un atac cibernetic - Collins Aerospace - a vizat în acest weekend un prestator însărcinat cu sistemele de înregistrare şi de îmbarcare.
Atacul a provocat perturbări importante la Bruxelles, Londra şi Berlin.
Compania a declarat AFP că a fost incormată cu privire la o "perturbare de origine cibernetică a programului său informatic MUSE pe mai multe aeroporturi".
