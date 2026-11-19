Pe măsură ce veniturile mai mari și temperaturile în creștere au dus la intensificarea utilizării sistemelor de aer condiționat, cererea globală de energie electrică pentru răcirea clădirilor a depășit-o, pentru prima dată, pe cea pentru încălzire, a anunţat Agenția Internațională pentru Energie (AIE), potrivit Bloomberg, citat de Agerpres.

Această schimbare este accelerată de verile neobișnuit de calde din regiuni tradițional mai răcoroase, inclusiv din Europa, susțin autorii raportului "World Energy Outlook", publicat joi de AIE. În toate cele trei scenarii analizate în acest raport, răcirea va fi responsabilă pentru mai mult de 40% din creșterea cererii de energie până în anul 2035.

Tendința se manifestă dincolo de zonele tropicale. Căldura extremă din Europa a provocat 50.000 de decese în această vară, în timp ce luna august 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, a precizat AIE. Se preconizează că anul 2026 va fi unul dintre cei mai călduroși ani din istorie, parțial din cauza unui fenomen meteo El Nino neobișnuit de puternic.

Potenţial de creştere a cererii de instalații de aer condiționat

În plus, există un potențial de creștere semnificativă a cererii de instalații de aer condiționat. Aproximativ 85% dintre gospodăriile din economiile emergente, cu excepția Chinei, se confruntă cu temperaturi ridicate, însă mai puțin de 20% dintre acestea dispun de sisteme de aer condiționat.

Articolul continuă după reclamă

Explozia cererii de energie electrică modifică și perspectivele cu privire la modul în care țările își generează energia. Se preconizează că Asia de Sud-Est va înregistra cea mai mare creștere a necesarului total de energie, astfel că AIE estimează că guvernele din această regiune se vor baza pe cărbune pentru o perioadă mai lungă de timp decât se anticipa anterior.

AIE susține că lumea nu va reuși să mențină încălzirea globală sub pragul stabilit prin Acordul de la Paris. În toate cele trei scenarii analizate, este probabil ca temperaturile globale să depășească nivelul de 1,5°C peste valorile preindustriale, o concluzie care este în linie cu avertismentele anterioare ale Organizației Națiunilor Unite.

Agenția Internațională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Organizația a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 - 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.