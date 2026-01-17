Gerul a ajuns şi în serele de flori. Producătorii se chinuie să ţină plantele în stare bună, mai ales că se apropie sezonul în care pieţele trebuie să fie pline de buchete colorate. Efortul de acum se va traduce, însă, prin preţuri mai mari.

După mai multe zile cu temperaturi negative, producătorii de flori se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din an. Pentru a nu pierde o bună parte din producţia de flori, aceştia sunt nevoiţi să fie foarte atenţi acum la temperatura din sere.

"Cu ajutorul unei centrale pe aer cald reuşim să menţinem temperatura mult mai crescută faţă de exterior. În marea majoritate a timpului trebuie să am căldură", a declarat Sorin, producător de flori.

Încălzirea permanentă vine, însă, cu un preţ. Din cauza gerului din ultimele zile, producătorii sunt nevoiţi să ţină serele încălzite pentru ca florile să fie protejate de frig. Astfel, doar pe timpul nopţii costurile s-au dublat.

Articolul continuă după reclamă

"Pe perioada iernii, în special noaptea, alimentăm centralele chiar şi din 2 în 2 ore cu lemn. Consumul cu lemne, peleţi, motorina ş.a.m.d ce consumăm noi pentru încălzit chiar dublu a fost de anul trecut", a spus Felix, producător de flori.

Eforturile de acum se vor vedea atunci când florile vor apărea în pieţe sau în marile magazine.

"Încercăm să ţinem cât de cât de preţuri totuşi apropiate de anul trecut, dar oricum vor fi cu un 10, minim 10% mai scumpe forţaţi de situaţie. O să ne ducem până în maxim 20% o scumpire", a afirmat producătorul de flori.

De pildă, un ghiveci de ciclam care costa în trecut 20 de lei va ajunge la 30. Primele flori vor apărea pe piață la începutul lunii februarie. De Valentine's Day, buchetele vor fi mai scumpe.

Laura Ilioiu Like

Întrebarea zilei Faceţi economii la căldură în această perioadă de frig extrem? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰