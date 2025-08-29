Zeci de turiști riscă să fie dați afară din hotel, deși şi-au achitat vacanțele. Agenția Cocktail Holidays, unul dintre cei mai vechi touroperatori din România, e la un pas de insolvență și este acuzată că nu și-a plătit partenerii - de la hoteluri la companii aeriene. La Ministerul Economiei şi Turismului a fost creată chiar o celulă de criză.

Vorbim despre un număr foarte mare de turişti, aşadar nu ştim dacă agenţia va putea suporta întreaga sumă pe care o datorează. Dacă îşi anunţă insolvenţa, atunci cei păgubiţi vor putea primi o parte din bani din asigurarea companiei, insuficienţi însă pentru cât de multe pachete s-ar afla în joc. Sunt zeci de vacanţe în Creta, Cipru şi Insulele Canare.

La un pas de insolvenţă

Conducerea agenţiei de turism a transmis în această după-amiază, într-un comunicat, că va încerca să achite toate restanţele, deşi traversează o perioadă dificilă.

În acest context, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism acuză din nou Guvernul că nu a fost receptiv la crearea unui fond de garantare al agenţiilor de turism, prin care, într-un astfel de caz de insolvenţă, turiştii îşi pot recupera în totalitate banii.

