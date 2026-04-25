Scene comice petrecute în această dimineaţă în Galaţi. La locul în care s-a prăbuşit drona a fost trimis un excavator. Nu a fost solicitat de autorităţile care au gestionat situaţia, ci firma de salubritate, din proprie iniţiativă, a decis că s-ar impune o astfel de acţiune.

"Am înţeles că a căzut o dronă, să vedem ce rezolvăm. Mă dirijează persoanele care răspund de aşa ceva. Eu am venit aici, am auzit că a căzut o dronă", a spus bărbatul care conducea excavatorul. Acesta a fost însă oprit şi întors din drum de poliţiştii care asigurau perimetrul zonei.

O dronă s-a prăbuşit în Galaţi noaptea trecută, acesta fiind primul incident de acest gen de la începutul războiului din Ucraina. Până acum, dronele care intrau în spaţiul aerian românesc fie părăseau zona după câteva minute, fie cădeau în zone nepopulate şi fără risc pentru populaţie.

