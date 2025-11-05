Al doilea accident grav cu o căruță în mai puțin de o săptămână. Un adult și patru copii, răniți în Brașov
Încă un accident grav în care este implicată o căruţă, în mai puţin de o săptămână. Un adult și patru copii au fost răniți miercuri seară în județul Brașov, după ce căruţa în care se aflau a fost lovită de o maşină.
Accidentul s-a produs ieșirea din localitatea Măieruș spre Apața, județul Brașov, transmite Mediafax.
În urma impactului dintre căruţă şi o maşină au rezultat cinci victime: un adult și patru copii, toate conștiente.
La locul accidentului s-au de plasat 3 echipaje SMURD și 2 ambulanțe SAJ.
Un bebeluş de 3 săptămâni a murit după ce căruţa în care se afla a fost spulberată de o maşină
Acesta este al doilea accident în care este implicată o căruţă, după cel din 1 noiembrie din Maramureş, în urma căruia un bebeluş de 3 săptămâni a murit.
În încercarea de a depăşi un alt atelaj, căruţa în care se aflau patru copii şi părinţii lor a depăşit linia continuă şi intrat pe contrasens. A fost spulberată de o maşină care circula cu peste 100 de kilometri la oră.
