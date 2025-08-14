Alarmă de incendiu la Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă. De la ce au pornit flăcările

Autoritățile au fost în alertă joi dimineața după ce a sunat alarma de incendiu la Unitatea 2, Cota 100 la CNE Cernavodă.

Alarmă de incendiu la Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă - Arhivă (scop ilustrativ)

Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2.

Potrivit ISU Constanța, a sunat alarma de incendiu la Unitatea 2, Cota 100 la CNE Cernavodă. Este vorba de clădirea administrativă, camera tehnică.

Au intervenit echipajele cu autoscara Detașamentului Special Cernavodă, care au înlăturat pericolul. A ars un panou electric

