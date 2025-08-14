Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Alarmă de incendiu la Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă. De la ce au pornit flăcările

Autoritățile au fost în alertă joi dimineața după ce a sunat alarma de incendiu la Unitatea 2, Cota 100 la CNE Cernavodă.

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 08:48
centrala de la Cernavodă Alarmă de incendiu la Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă - Arhivă (scop ilustrativ)

Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2.

Potrivit ISU Constanța, a sunat alarma de incendiu la Unitatea 2, Cota 100 la CNE Cernavodă. Este vorba de clădirea administrativă, camera tehnică.

Au intervenit echipajele cu autoscara Detașamentului Special Cernavodă, care au înlăturat pericolul. A ars un panou electric

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

centrala nucleara cernavoda incendiu
Înapoi la Homepage
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist”
Cum a fost &#8220;săltat&#8221; milionarul român cu trei pensii din propria casă: &#8220;Când mă uit, un securist&#8221;
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat?
Observator » Evenimente » Alarmă de incendiu la Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă. De la ce au pornit flăcările