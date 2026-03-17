Cod vestimentar monocrom pentru adolescenți. Majoritatea se îmbracă în negru, cu puţine accente de alb sau gri. Fenomenul se vede peste tot, iar moda tinerilor pare uniformă. Departe de culorile stridente, generația Z a ales minimalismul, într-un stil inspirat în mare parte din trendurile care circulă zilnic pe rețelele de socializare.

Un dulap de adolescent are tricouri albe, bej, negre, bleumarin, iar cele colorate sunt ultimele, semn că nu le va purta. Iar la pantaloni, aceeaşi poveste.

Moda vine din social media unde influencerii de pe TikTok și Instagram dau tonul, iar adolescenții îl preiau rapid.

Blugi foarte largi, pantaloni de trening supradimensionaţi, hanorace simple și tonuri neutre. Gri, alb sau negru -asta domină garderoba generației Z. Iar imaginea pe care o vedeţi este practic uniforma neoficială a tinerilor şi a adolescentilor de astăzi. Cei care şi-au şters, aproape total, culorile din dulap.

Articolul continuă după reclamă

"Așa îmi place și asta gasesc mai mult în magazine, nu mai găsim aşa multe culori.", spune o adolescentă, Anais.

"Părerea mea e că mie chiar îmi place să mă îmbrac aşa în negru. Ăştia sunt aşa mai în modă şi papucii tot la fel, dar cine zice că e la modă? Şi pe Instagram şi la majoritatea copiilor.", adaugă un tânăr, Andrei.

Acest băiat este mai curajos. Pare să încerce să spargă tiparul.

"Avem un tricou alb, mai departe avem nişte pantaloni mai şterşi de culoare, pot să spun. Eu m-am inspirat şi de la nişte artişti.", explică un alt adolescent.

"Oamenii mari", părinții și profesorii, au observat şi ei "uniforma" tinerilor de astăzi.

"Paradoxal, deşi sunt generaţii care s-au opus uniformei, care spun că ideea de uniformizare nu este binevenită, cu toate acestea gusturile sau moda pe care o îmbrăţişează este destul de uniformizată.", menţionează Sorin Ionescu, director Colegiul Național Bănățean.

Pe de altă parte, cei care studiază comportamentele tinerilor spun că hainele monocromatice nu sunt doar despre stil. Pentru mulți sunt o formă de protecție.

"După cum se vede și la mine, cred că tinerii se îmbracă așa pentru că e promovat în online. Este promovat acest stil monocromatic, acest "clean look", minimalist, simplu, elegant, care poate fi foarte fain, dar se merge mult după trend. Poate unii s-ar îmbrăca mai colorat, dar le e frică să nu dea greș.", menţionează Vanesa Serac, psihoterapeut.

În spatele acestei simplități vestimentare s-ar putea ascunde, spun specialiștii, și un mecanism de echilibru.

"Cumva e în antiteză cu haosul în care trăim - totul în jurul nostru e culoare, e nebunie, agitație, stres, anxietate, reclamă. Și în momentul în care ne îmbrăcăm în negru, alb, bej, gri, asta ne ajută să ne ofere stabilitate mentală, claritate și liniște.", spune Vanesa Serac, psihoterapeut.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰