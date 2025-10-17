Un cetățean albanez a fost reținut pe Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni, după ce polițiștii de frontieră au descoperit în bagajul său aproximativ 26 de kilograme de muguri de canabis, potrivit Mediafax. Bărbatul venise din Atena și intenționa să intre în România. Drogurile au fost confiscate, iar anchetatorii încearcă acum să afle dacă acesta făcea parte dintr-o rețea internațională de trafic.

Albanez prins pe Aeroportul din Otopeni cu 26 kg de canabis, în bagaj. Bărbatul decolase din Atena - Shutterstock | Ilustraţie

Un albanez a fost reținut vineri pe Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni de către polițiștii de frontieră, după ce în bagajul său au fost descoperite aproximativ 26 de kilograme de muguri de canabis. Potrivit autorităților, bărbatul decolase din Atena și intenționa să intre pe teritoriul României.

În urma controlului bagajelor, polițiștii de frontieră au găsit mai multe pachete sigilate care conțineau substanța vegetală interzisă. Drogurile au fost confiscate, iar bărbatul a fost predat ofițerilor.

Anchetatorii urmează să stabilească destinația finală a drogurilor și dacă albanezul face parte dintr-o rețea internațională de trafic de stupefiante.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰