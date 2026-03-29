Este alertă de inundaţii pe mai multe râuri din ţară. Hidrologii au emis un cod portocaliu de viituri în 4 judeţe şi cod galben în 12 judeţe. Avertizările sunt valabile până mâine. Efectele ploilor se văd însă deja în teren. În Suceava, un podeţ este afectat de precipitaţiile de noaptea trecută.

Plouă de azi noapte în orașul Frasin. Nu s-a oprit deloc. În Doroteia, un podeţ provizoriu ce a fost amenajat chiar în apropierea podului principal ce a fost afectat de inundațiile de anul trecut, a fost și el afectat de aceste ploi ce au căzut recent.

Alertă de inundaţii în 16 judeţe din ţară

Podeţul s-a plecat deja, este afectat de ploile ce au căzut în ultima perioadă. Circulația a fost închisă încă de dimineață aici. Autoritățile sunt prezente la fața locului, așadar măsuri au fost dispuse. Se circulă pe o altă variantă, prin Plutonița, însă vorbim despre un ocol de aproape 6 km.

Articolul continuă după reclamă

Primarul orașului Frasin ne spunea că sunt afectate sute de gospodării de această situație. Această situație de la Frasin nu este una singură. Să știți că în județul Suceava mai există o variantă provizorie ce a fost amenajată, care este afectată de ploile ce au căzut de ieri în județ. Vorbim despre varianta provizorie la intrare în localitatea Ostrad, dinspre Stulpicani. După cum spuneați și voi, veștile nu sunt tocmai îmbucurătoare. Sunt emise două coduri, unul portocaliu și unul galben. Se așteaptă fenomene despre viituri, așadar situația este în dinamică aici în județul Suceava.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii? O dată pe săptămână De trei ori pe săptămână În fiecare zi

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰