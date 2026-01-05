Antena Meniu Search
Prezenţa unui urs a fost semnalată luni după-amiază, 5 ianuarie, în zona telecabinei din staţiunea montană Straja, U.A.T. Lupeni, în apropierea unei pârtii de schi. Alerta a fost dată printr-un apel la numărul unic de urgenţă 112.

de Redactia Observator

la 06.01.2026 , 08:31
Jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Straja s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au identificat doi tineri care intenţionau să se deplaseze din zona telegondolei către autoturismul personal. Aceştia au observat animalul, s-au speriat şi şi-au abandonat echipamentele de schi.

Urs semnalat pe pârtie, în Straja

Jandarmii au recuperat echipamentele şi i-au condus pe cei doi turişti în siguranţă până la maşină. Ulterior, a fost constituită o echipă de intervenţie care a desfăşurat acţiuni pentru îndepărtarea ursului, folosind mijloace acustice şi luminoase. Zona a fost patrulată împreună cu paznicul de vânătoare.

Totodată, administratorul pârtiei a fost informat pentru intensificarea măsurilor de siguranţă. La faţa locului a fost direcţionat şi un echipaj SMURD, iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara a emis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea turiştilor aflaţi în staţiune. 

Jandarmii montani menţin măsurile preventive pentru eliminarea oricărui risc pentru populaţie şi reamintesc cetăţenilor ca, în cazul observării animalelor sălbatice în zonele turistice, să nu se apropie de acestea şi să apeleze imediat numărul de urgenţă 112.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

straja urs partie roalert straja urs straja
