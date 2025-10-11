Antena Meniu Search
Video Ambulanţe noi la Braşov şi Suceava. Autospecialele, cumpărate cu bani din PNRR. Reacţia lui Raed Arafat

Noile ambulanţe cumpărate cu bani din PNRR au început să fie livrate în două judeţe. Acestea vin echipate cu instrumente menite să-i ajute pe medici să ofere servicii cât mai apropiate de cele din spital, oriunde s-ar afla. Autorităţile promit că numărul ambulanţelor se va dubla până anul viitor.

de Claudiu Loghin

la 11.10.2025 , 07:40

Şase ambulanţe noi, dar şi echipamente care pot face diferenţa între viaţă şi moarte au intrat în serviciul public la Braşov. "Parcul auto era foarte învechit, nu ajungeam la solicitare şi interveneau tot felul de lucruri neprevăzute. E foarte bine că ambulanţele sunt noi, la standarde", a declarat Olimpia Axinte, director medical SAJ Brașov. Ambulanţa este dotată cu foarte multe echipamente moderne, de la detector de gaze la dispozitiv pentru dezinfecţia celulei medicale prin ozonificare.

Ce dotări au noile autospeciale

Un alt element de noutate este sistemul de dezinfecție, care asigură un mediu steril pentru fiecare pacient şi protejează şi personalul medical. Cel mai important este robotul de resuscitare, care poate fi folosit atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. "Avantajul acestui dispozitiv este că îl putem folosi şi în timpul deplasării, noi neputând să facem acest masaj în timpul deplasării", a declarat Dragoș Mahodin, paramedic SMURD Brașov.

Articolul continuă după reclamă

Salvatorii vor putea folosi de acum detectoare de gaze și camere video care se atașează echipamentului de serviciu. Astfel, paramedicul sau asistentul va avea ambele mâini libere. Trei noi ambulanţe, dotate şi ele cu echipamente de ultimă generaţie, au ajuns şi la Suceava. "Ştirea bună e că numărul ambulanţelor se dublează pentru că programul a intrat pe PNRR. A crescut numărul ambulanţelor de la 570 aproximativ la 1.200", a declarat Raed Arafat, şeful DSU.

Promisiunea autorităţilor este că vor livra toate ambulanţele până în luna august a anului viitor. Medicii spun că noile dotări vor permite echipelor medicale să ofere îngrijiri similare celor din spital chiar la locul intervenţiei.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

brasov suceava ambulante pnrr smurd raed arafat
