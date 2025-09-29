Incident şocant în Maramureş. Un ambulanţier a fost înjunghiat de către un pacient. Incidentul a avut loc în timp ce pacientul era transferat din Baia Mare la Sighetu Marmației, pe secția de Psihiatrie.

Ambulanţier înjunghiat de un pacient care era transportat la psihiatrie. Poliţiştii nu l-ar fi percheziţionat - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Bărbatul, cunoscut cu tulburări psihice, se afla sub escortă pentru o expertiză medicală, după o decizie a poliției privind internarea sa, potrivit directmm.ro. În timp ce se deplasa cu ambulanţa spre Sighetu Maramţiei, pacientul și-a desfăcut legăturile și a aprins o ţigară. Ambulanţierul a coborât să îi arunce ţigara, moment în care pacientul a scos cuţitul de vânătoare și l-a înjunghiat. Pacientul nu a fost percheziționat de către polițiști la urcarea în ambulanță.

"Vestea bună este că ambulanțierul nostru este în afara oricărui pericol. Din păcate, pacientul nu fusese percheziționat înainte de transport și avea asupra lui un cuțit de vânătoare. Doar reacția rapidă a colegului nostru i-a salvat viața. Consider că legislația privind transportul pacienților psihiatrici trebuie urgent clarificată și îmbunătățită", a declarat Alexandru Oros, managerul Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș.

Ambulanțierul a fost preluat ulterior de un alt echipaj, însoțit de medic, și transportat de urgență la Spitalul Județean din Baia Mare.

Articolul continuă după reclamă

Între timp, poliția și criminaliștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările atacului și pentru a verifica dacă au fost respectate procedurile legale privind siguranța transportului pacientului.

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰