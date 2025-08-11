O femeie a pus pe jar polițiștii din mai multe județe după ce a sunat la 112 și a reclamat că este agresată de soțul ei. I-a spus operatorului că se află într-o maşină pe Autostrada A2, apoi a închis. Timp de două ore nu a mai putut fi contactată, aşa că oamenii legii au intrat în alertă şi au început verificările. O glumă care, dincolo de cinism, pune în pericol adevăratele victime care au nevoie de ajutor.

O femeie din judeţul Dâmboviţa a pus pe jar poliţia după ce a sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi a făcut o sesizare falsă. Autorităţile au identificat-o încă din timpul apelului, iar poliţiştii din Constanţa au colaborat cu cei din Dâmboviţa pentru a interveni.

Timp de aproape două ore, forţe importante – oameni, autospeciale şi combustibil – au fost implicate în misiunea de localizare. Agenţii au mers la adresa indicată, au discutat cu vecinii şi rudele, în timp ce pe autostradă erau organizate filtre de amploare pentru a depista presupusele persoane implicate.

A recunoscut că totul a fost o glumă

Femeia a răspuns la telefon abia după ce rudele au sunat-o insistent. Atunci a recunoscut că a fost vorba doar despre o glumă, una care i-a adus o amendă de 2.000 de lei.

Anul trecut, la nivel naţional, au fost înregistrate peste 160.000 de apeluri false sau abuzive la 112. Autorităţile atrag atenţia că astfel de gesturi pun în pericol vieţi, blocând liniile de urgenţă, întârziind intervenţiile reale şi decredibilizând victimele care au nevoie cu adevărat de ajutor.

