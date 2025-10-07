Amenințare cu bombă la Arad. Un bărbat de 38 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, a fost reţinut
Polițiștii din Arad au intervenit marți, după o amenințare cu bombă făcută prin apel la 112. La fața locului a fost găsit un bărbat de 38 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, asupra căruia s-au descoperit mai multe componente electronice ridicate pentru expertizare.
Poliţiştii au intervenit, marţi, în urma unei ameninţări cu bombă pe o stradă din municipiul Arad, iar un bărbat a fost ridicat, asupra sa fiind găsite diferite componente electronice, care au fost ridicate pentru expertizare, conform Agerpres.
Ameninţarea a fost făcută prin apel la 112, iar la locul indicat s-a deplasat un echipaj de ordine publică, care a găsit un telefon mobil şi, ulterior, un bărbat.
Bărbatul, cunoscut cu afecțiuni psihice
A fost constituită o echipă de cercetare complexă, sub coordonarea Serviciului de Investigaţii Criminale, urmând să se clarifice dacă ameninţarea a fost reală.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰