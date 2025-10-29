Statele Unite retrag mai mult de jumătate din soldaţii trimişi în ţara noastră după invazia Rusiei în Ucraina!Ministrul Apărării a anunţat că trebuie să ne bazăm de acum mai mult pe armata noastră, iar Nicuşor Dan, că securitatea României nu va fi diminuată. Analiştii militari se tem să nu fie, însă, începutul unei retrageri americane totale, care l-ar face pe Vladimir Putin să jubileze.

Ministrul Apărării a anunţat astăzi retragerea trupelor americane după ce informaţia apăruse de ieri în presa internaţională. Doar 1.000 de militari americani mai rămân în România. Divizia 101 de asalt aerian a fost detaşată în altă ţară.

Reporter: În mod neoficial, când aţi aflat de această retragere a trupelor?

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării: Luni. Aş fi vrut să nu fie aşa. […] Principala forţă pentru apărarea securităţii României şi a siguranţei fiecărui cetăţean este armata română şi insist pe acest lucru, pentru că viitorul trebuie să fie în mâinile fiecăruia dintre noi.

"Rusia s-ar putea să se bucure de acest lucru pentru că divizia 101 aeropurtată era o forţă extraordinar de puternică şi foarte bine echipată şi foarte bine antrenată şi care putea în câteva ore să desfăşoare o acţiune militară de succes" a explicat generalul de brigadă prof. dr. Cristian Barbu.

Analist: Este un mesaj favorabil preşedintelui Putin

"Retragerea americanilor din baza de la Kogălniceanu este un mesaj favorabil preşedintelui Putin, dat de către preşedintele Trump. [...] Prezenţa forţelor americane reprezintă o prezenţă aliată menită să descurajeze o eventuală agresiune a Federaţiei Ruse" a explicat fostul şef al Statului Major General al Armatei, Ştefan Dănilă.

Departamentul de Război din Statele Unite a explicat - reducerea forţei militare din ţara noastră vine după regândirea priorităţilor.

"Nu este o retragere americană din Europa. (...) Ajustarea trupelor nu va schimba mediul de securitate din Europa" a precizat Departamentul de Război al Statelor Unite.

Statele Unite nu îşi retrag, însă, trupele din celelalte ţări de pe Flancul Estic.

80.000 de militari americani sunt detaşaţi acum în Europa, cu 20.000 mai mulţi decât înainte de invazia Rusiei în Ucraina. Cei mai mulţi sunt staţionaţi în Germania, Polonia şi Italia.

"Să ştiţi că România, în ultimii ani, nu prea a investit în relaţia bilaterală cu Statele Unite. […] Lucruri pe care balticii le-au făcut, polonezii le-au făcut. Nordicii toţi, Suedia, Finlanda le-au făcut. […] Preşedintele Nicuşor Dan trebuie să meargă la Washington mai repede. Nu la anul, în primăvară, cum înţeleg că este planul Administraţiei noastre" a explicat expertul în securitate Iulian Fota.

"Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene", a anunţat preşedintele Nicuşor Dan într-un comunicat.

Retragerea americanilor vine la un an de la modernizarea unităţii

Anunţul retragerii unei divizii din Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu vine la un an după ce autorităţile anunţau modernizarea şi extinderea unităţii. Un proiect de trei miliarde de euro, la finalul căruia ar urma să apară un mic oraş NATO, unde ar putea staţiona 10.000 de soldaţi.

"Baza Mihail Kogălnicenu continuă să fie dezvoltată. La baza Kogălniceanu va rămâne în continuare un grup de luptă anti-aerian. Statele Unite rămân principalul furnizor de tehnică militară pentru România" a mai spus Ionuţ Moşteanu.

Ministrul Apărării a anunţat că va negocia cu alte ţări pentru a suplini retragerea americanilor.

