Este anchetă la Aeroportul Internaţional Maramureş, după ce au fost achiziţionate şi apoi recepţionate şase scanere neconforme. Echipamentele de securitate urmau să fie montate în noul terminal al aeroportului dar, potrivit conducerii, acestea nu respectă normele UE. Acum, managerul de securitate al aeroportului este cercetat disciplinar. În mijlocul scandalului se află şi fosta directoare aerogării.

Achiziţia celor 6 scanere a fost demarată în anul 2023, pentru a completa proiectul de execuție al unui nou terminal la Aeroportul Internațional Maramureș. Cu toate acestea, NU toate procedurile au fost conforme susţine directorul aerogării.

"Doamna director general de la acel moment a demarat o procedură de achiziţie publică atipică şi nerecomandată de legislaţia în vigoare", a declarat Dorin Buda, directorul Aeroportului Maramureş.

Ulterior, firma contractată a amânat termenul de livrare a echipamentelor cu 7 luni. S-a pierdut astfel posibilitatea ca acestea să fie achiziţionate cu fonduri europene nerambursabile. Aşa că a fost trimisă o solicitare de înlocuire a echipamentelor iniţiale.

"În 15 iulie s-a făcut o recepţie a acestor echipamente neconforme. La acel moment, echipamentele şi documentaţiile nu erau complete", a mai spus Dorin Buda.

Totuşi au fost plătite cu ajutorul unui împrumut în valoare de 6,5 milioane de lei. Toate procedurile s-au realizat cu acordul directoarei de la acea vreme, convinsă şi acum că totul a fost făcut ca la carte.

"S-au achiziţionat acele scanere pe acele criterii care erau în caietele de sarcini. Acele schimbări de echipamente au fost aprobate tot în urma unui raport de la consultantul de achiziţii că noul echipament întruneşte condiţiile. Mi-e greu să cred că nu sunt conforme. Dacă nu sunt conforme înseamnă că este un furnizor care a livrat altceva decât spune că livrează", susţine Daniela Stamatoiu, fost director al aeroportului.

Echipamentele de securitate au fost recepționate de managerul de securitate a aeroportului, cel care a semnat şi pentru punerea lor în funcţiune. Consiliul de Administrație al Aeroportului a decis ca acesta să fie cercetat într-o comisie disciplinară. Mai mult, directorul de acum a depus și o plângere penală.

"Am făcut un proces verbal de recepţie cantitativă a ceea ce ei ne-au ofertat prin oferta tehnică şi cantitativă", a precizat Bogdan Dale, managerul de securitate alaeroportului.

Noul terminal urma să fie operaţional la finalul lunii decembrie, însă acest lucru nu se va întâmpla până ce aeroporul nu va avea scanere conforme.

Contactată de reporterul Observator, conducerea firmei care a livrat echipamentele de securitate susține că scanerele sunt în conformitate cu legislația UE, omologate pentru utilizare în aeroporturi și provin de la producători recunoscuți internațional. Consiliul Județean Maramureș a trimis corpul de control la aeroport.

