Zborurile comerciale pe timp de noapte vor fi oprite pe Aeroportul Băneasa de la sfârşitul anului viitor, după numeroase plângeri ale localnicilor din zonă. Pista este la mai puțin de o sută de metri de case, iar oamenii reclamă că nopțile lor au devenit un calvar. Oficialii promit şi modernizări pentru al treilea cel mai vechi aeroport din lume, care va deveni un "city airport", adică va ţine cont de faptul că în jur locuiesc mii de bucureşteni.

Este zgomotul care îi trezeşte din somn pe oamenii din cartierul Băneasa.

"În dreapta este aeroportul. Aici sunt curse de pasageri la unu noaptea, la două noaptea, la cinci dimineaţa. Zgomotul la nivelul geamului la mine [...] poate să ajungă la 90-95 de decibeli" a spus un localnic.

Dănuţ Dumitraşcu este unul dintre localnicii pentru care nopţile şi dimineţile sunt un coşmar. El și mai mulți vecini au depus plângeri către autorități.

Articolul continuă după reclamă

"Noaptea ar fi chiar minunat să avem linişte, să putem dormi [...] să nu fie zboruri noaptea, decât hai să zicem cele de urgenţă, nu zboruri de linie, pentru noi ar fi bine" a spus un localnic, Dănuţ Dumitraşcu.

"De la pista aeroportului Băneasa până la casele oamenilor sunt mai puţin de 100 de metri. Primele plângeri au apărut în 2023 atunci când aici au fost reluate zborurile comerciale" a explicat reporterul Observator Ana Grigore.

Aeroportul Băneasa, transformat într-un "city airport"

În urma petiţiilor, conducerea aeroportului a anunţat mai multe măsuri pentru reducerea zgomotului şi transformarea aeroportului Băneasa într-un "city airport", după modelul celor din Frankfurt, Zurich sau Paris.

"Am luat ca şi măsuri dublarea tarifelor între 22 şi 6 dimineaţa, se dublează tarifele de staţionare pentru aeronave, am interzis zborurile şcoală după 22 PM, am interzis tot ce înseamnă revers la motoarele cu jet" a spus directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Bogdan Mîndrescu.

"Mi se pare drept faţă de oamenii care sunt deranjaţi de zgomot" a explicat un pasager.

Pe Aeroportul Băneasa operează două companii low-cost, iar în orele de vârf trec pe aici aproximativ 600 de pasageri. Deşi conducerea va introduce restricţii pentru zborurile comerciale pe timp de noapte, acestea nu se aplică aeronavelor MApN sau altor instituţii ale statului, care pot continua să opereze indiferent de orar. Localnicii spun că tocmai acestea produc cel mai puternic zgomot.

"Sunt câteva elicoptere, cred că de-o vârstă cu mine care cred că fac zboruri de antrenament pentru că mult timp, cred că peste o jumătate de oră, le plimbă prin jurul aeroportului şi fac un zgomot infernal" a spus localnicul Dănuţ Dumitraşcu.

Lucrări de modernizare începând de anul viitor

Anul viitor, pe Aeroportul Băneasa vor începe şi lucrările de modernizare.

"Pentru prima dată în ultimii 15 ani şi Aeroportul Băneasa are o strategie de dezvoltare. […] Am demarat procedura studiului de fezabilitate pentru deschiderea unui nou terminal, tot în ideea de a reduce congestia de trafic şi de a putea acomoda cât mai mulţi pasageri în timpul zilei, să nu fim nevoiţi să ne extindem pe timpul nopţii" a mai spus Bogdan Mîndrescu.

Autorităţile sunt obligate să menţină activitatea pe Băneasa: dacă aeroportul ar fi închis complet, terenul trebuie retrocedat moştenitorilor prinţului George Valentin Bibescu, fondatorul aerodromului, care a trecut special acest lucru în testament.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰