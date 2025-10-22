Antena Meniu Search
Se face lumină în cazul poliţiştilor de la Mehedinţi care au reclamat că ar fi putut să ardă în autospeciala cu sisteme de interceptare montate în portiere. De fapt, cei doi aflaseră că sunt ascultați de DNA pentru luare de mită și au vrut să distrugă aparatura de interceptare. Acum unul dintre poliţişti se află sub control judiciar, iar celălalt este reţinut.

de Diana Severin

la 22.10.2025 , 14:07

Polițistul este cercetat pentru violarea vieții private, după ce s-a aflat că el și colegul său ar fi știut despre dispozitivele de ascultare montate în autospeciala IPJ. Cei doi au bănuit, la un moment dat, că sunt monitorizați și au instalat și ei chiar un telefon, pentru a vedea ce informații și discuții sunt interceptate de către Direcția Generală Anticorupție.

Este de menționat că cei doi sunt deja în vizorul DNA pentru fapte de corupție, fiind suspectați de luare de mită. Celălalt polițist este sub control judiciar, fiind acuzat de distrugere de probe și favorizarea făptuitorului. Totul a pornit după ce, acum câteva zile, cei doi au descoperit dispozitivele de ascultare.

Au spus că aveau portiera blocată, că nu puteau ieși și că exista riscul ca autospeciala să ia foc, motiv pentru care au început să o dezinstaleze. Doar că pericolul invocat de către agenți a fost contrazis de anchetă, echipamentele au fost ridicate, iar autospeciala a fost trimisă la expertiză. Potrivit legii, cei doi polițiști nu aveau voie să intervină pe cont propriu pentru a demonta sistemele descoperite.

Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

mehedinti politisti autospeciala interceptare dna
