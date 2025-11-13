Este anchetă la Spitalul Judeţean din Timişoara după ce părinţii unui bebeluş, născut cu probleme grave de sănătate, au reclamat faptul că angajaţii unităţii medicale îi pun în pericol viaţa celui mic. Imunitatea bebeluşului este extrem de fragilă, iar în ciuda acestui lucru, părinţii susţin că mai multe cadre medicale intră în secţia de Terapie Intensivă fară să se echipeze corespunzator sau chiar să respecte normele de igienă.

Bebeluşul în vârstă de doar cinci luni are probleme medicale încă de la naştere. Diagnosticat cu sindromul Down şi bronhodisplazie, a trăit numai în spitale de la naştere. În ultimele trei luni a fost internat pe secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă de la Clinica Bega, clinică ce aparţine Spitalului Judeţean. Părinţii fac acuzaţii dure la adresa medicilor care ar trebui să-l îngrijească pe cei mic. "Am fost anunţaţi că este foarte predispus să ia orice răceală, orice virus, orice microb, e strigător la cer ceea ce se poate întâmpla. Îşi luau cafea şi stăteau aici la bârfe, la ţigară, în echipmentul şi în papucii de interior. Tot aşa intră şi pe ATI", a declarat Ionel Iovi, tatăl copilului.

Părinţii au depus plângere şi la Parchet

"Atâta timp cât eu port mască, combinezon şi ciupici, aşa vreau şi dumneavoastră şi este valabil pentru toată lumea. Copilul ar fi luat deja cinci infecţii până acum, atât din spitalele în care a mai fost internat, cât şi de aici. Mai mult, părinţii spun că bebeluşul ar avea mai multe răni la cap. Chiar eu i-am atras atenţia doamnei doctor. Pentru că am luat-o la întrebări despre răni a spus că suntem răutăcioşi", a declarat Florentina Iovi, mama copilului. "Ni s-a spus: dacă nu vă convine luaţi-vă copilul şi mutaţi-l altundeva, de o doamnă doctoriţă", a declarat Ionel Iovi, tatăl copilului.

Articolul continuă după reclamă

Într-un clip filmat de tată se observă cum un cadru medical poartă bijuterii, lucru strict interzis. Conducerea Spitalului Judeţean a anunţat că nu tolerează un astfel de comportament din partea cadrelor medicale şi o anchetă internă a fost deschisă. "Respectarea protocolului de igineă este o obligaţie permanentă a tuturor cadrelor medicale, este o parte esenţială a siguranţei pacienţilor şi a propriei noastre protecţii", a declarat Andreea Raţă, director Spitalul Judeţean Constanţa. Până acum, părinţii copilului au făcut două sesizări la Direcţia de Sănătate Publică.

"S-a dispus efectuarea, în cel mai scurt timp, a unui nou control, pentru a verifica modul de respectare a procedurilor interne, inclusiv a celor privind prevenirea infecţiilor nozocomiale", a declarat Cornelia Bubatu, DSP Timiş. Ieri, părinţii au depus plângere şi la Parchet.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰