Video Angajați, suspectați că furau combustibil de pe un șantier feroviar. Descinderi în două județe

Un dosar de furt de combustibil de pe un şantier feroviar a provocat zeci de percheziţii în Brașov și Mureș. Suspecţi sunt angajaţii unei firme care făcea lucrări de modernizare la un tronson de cale ferată. Anchetatorii vorbesc de o adevărată reţea infracţională şi despre acuzaţii grave printre care trafic de influenţă şi luare de mită.

de Cristina Niță

la 26.03.2026 , 13:56

Polițiștii au făcut 23 de percheziții în județele Brașov și Mureș. Descinderile au vizat nu mai puțin de 25 de persoane suspecte că ar fi furat combustibil din utilajele folosite la modernizarea căi ferate din județul Brașov. 

Totul ar fi început în toamna anului trecut, când șase bărbați, angajații firmei care lucra pe șantier, ar fi pus la punct schema. Ulterior, gruparea s-ar fi extinsă, iar la rețea ar fi aderat și alte persoane.

Surse apropiate anchetei spun că furturile ar fi avut loc inclusiv în zonele unde se desfășoară lucrări complexe între Brașov și Sighișoara, acolo unde se sapă tuneluri cu utilaje de mari dimensiuni. Prejudiciul nu este deocamdată cunoscut, însă ancheta este una complexă. 

Suspecții au fost duși la audieri, iar anchetatorii încearcă să stabilească întreaga amploare a rețelei.

furt carburanti mures brasov santier cale ferata modernizare
