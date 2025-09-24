Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia, protest la Ministerul Economiei: "Situaţia a atins punctul critic"

Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia protestează, miercuri, până la ora 15.30, în faţa Ministerului Economiei şi acuză autorităţile statului că nu există nicio strategie sau un plan concret şi corent de redresare a şantierului. Ei susţin că această nepăsare nu doar că pune în pericol viitorul şantierului naval, dar afectează întreaga viaţă socială şi economică a oraşului Mangalia.

Sindicatul Liber Navalistul (SLN) din cadrul Şantierul Naval Damen Mangalia au anunţat, miercuri, că situaţia este disperată, iar angajaţii nu mai pot suporta acest calvar care durează de mai bine de un an.

”Situaţia a atins un punct critic: fiecare zi care trece fără să se ia decizii de către acţionarii societăţii DSMa, inclusiv reprezentanţii statului român în calitate de acţionar majoritar, precum şi fără o decizie politică pentru deblocarea situaţiei şi soluţionarea crizei, reduc şansele de redresare a şantierului, aflat aproape de colaps. Angajaţii nu mai pot suporta acest calvar care durează de peste un an, iar situaţia este disperată”, au transmis reprezentanţii Sindicatului Liber Navalistul.

Ei afirmă că sunt ignorate apelurile anterioare adresate către autorităţile statului român Administraţia Prezidenţială, Guvernul României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Ministerul Economiei şi ministerele de resort.

”Autorităţile nu comunică ce intenţii au cu cel mai mare şantier naval din România, un obiectiv strategic care nu mai pare a fi de interes naţional. În lipsa unor informaţii oficiale şi asumate de decidenţi, pare că nu există nicio strategie sau un plan concret si coerent de redresare a şantierului ... doar ignoranţă, nepăsare şi indiferenţă. Indiferenţa şi lipsa de reacţie a autorităţilor faţă de suferinţa angajaţilor şi faţă de soarta întregii comunităţi din Mangalia este profund revoltătoare şi inacceptabilă. Această nepăsare nu doar că pune în pericol viitorul şantierului naval, dar afectează întreaga viaţă socială şi economică a oraşului, lăsând oamenii într-o stare de nesiguranţă şi frustrare continuă”, a precizat sursa citată de news.ro.

Oamenii îşi caută loc de muncă

Sindicatul Liber Navalistul a mai precizat că numărul angajaţilor scade treptat, iar oamenii îşi caută un loc de muncă în altă parte.

”Nu putem asista la colapsul şantierului şi la pierderea forţei de muncă: numărul angajaţilor scade treptat sub 1.000, cândva lucrau în acest şantier de 10 ori mai mulţi angajaţi decât mai sunt acum. Oamenii pleacă unul câte unul, căutând un loc de muncă în altă parte. Oraşul este trist pentru că oamenii sunt trişti din cauza incertitudinilor şi a îngrijorărilor privind viitorul lor şi al şantierului Nu putem tolera toate acestea, trebuie să reacţionăm! Protestăm!”, a transmis Sindicatul Liber Navalistul.

Protestul are loc miercuri, între orele 11.30 – 15.30, în faţa sediului Ministerului Economiei.

SLN a mai precizat că angajaţilor li s-a promis că din luna august li se vor plăti drepturile salariale restante, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

”Protestăm pentru că situaţia de la şantierul naval Damen Mangalia este critică şi dramatică. Oamenii au ajuns în situaţii disperate, muncesc în condiţii grele şi sunt plătiţi doar parţial. Li s-a promis că, începând cu luna august 2025, se vor plăti drepturile salariale restante, însă acest lucru se amână de la o lună la alta, fără să se cunoască cu exactitate când vor fi achitate integral toate drepturi salariale restante ce se acumulează de la o lună la alta şi începând cu ce dată vor primi salariile integral fără întârzieri”, au mai afirmat reprezentanţii SLN.

Ei au adăugat că în urma sesizărilor efectuate referitoare la neplata integrală a salariilor, inspectorii ITM Constanţa au efectuat controale periodice la sediul societăţii DSMa şi au stabilit măsuri obligatorii de plată a drepturilor salariale restante.

”Societatea DSMa, aflată în insolvenţă, este în incapacitate de plată şi din veniturile obţinute din reparaţiile navelor aflate în derulare, achită doar parţial drepturile salariale, acumulându-se lunar noi restanţe. Dispoziţiile ITM sunt contestate în instanţă”, a mai precizat sursa citată.

Sindicaliştii au precizat că drepturile salariale restante includ: salarii compensatorii neplătite integral angajaţilor disponibilizaţi, indemnizaţii de şomaj tehnic neplătite, alte drepturi prevăzute în CCM: tichete de masă, alimentaţie de protecţie, Prima de Paşte şi alte beneficii de natură salarială.

Sindicatul Liber Navalistul a transmis că situaţia financiară a societăţii DSMa în insolvenţă este următoarea: drepturi salariale restante: peste 17 milioane lei, creanţe salariale: peste 4 milioane lei înscrise în tabelul de creanţe, obligaţii fiscale restante ale DSMa către bugetul de stat: peste 83 milioane lei (CASS, CAS, impozite pe veniturile din salarii).

De asemenea, datoriile curente (19 iunie 2024 – 31.07.2025) sunt de peste 161 milioane lei, echivalentul a aproximativ 32 milioane euro, suplimentar creanţelor înscrise în tabel, de aproximativ 200 milioane euro)

”Reprezentanţii statului român nu comunică care este stadiul negocierilor privind încetarea contractului de asociere cu Damen, să preia acţiunile şi să colaboreze cu investitorul interesat, care a transmis scrisori de intenţie Guvernului încă din luna aprilie a acestui an si ulterior au reconfirmat aceste intenţii de preluare a administrării şantierului după ce se va clarifica situaţia dintre actualii acţionari ai societăţii DSMa Lipsa informării oficiale din partea Ministerului Economiei sau Guvernului României creează incertitudine şi îngrijorare pentru angajaţi şi comunitate. Reprezentanţii statului român nu par a fi preocupaţi de soluţionarea problemelor cu care se confruntă şantierul naval la care este acţionar majoritar”, au mai precizat sindicaliştii.

Angajaţii şantierului naval Damen Mangalia au mai protestat în faţa Ministerului Economiei pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la situaţia în care se găseşte şantierul.

