Animalele de companie nu sunt nici marfă, nici cadouri de sezon, atât cât ţin sărbătorile. Și totuși, zeci de mii de câini, pisici și alte animale rămân fără casă în România. Dacă pe multe le vedem pe străzi, abandonate, unele ajung în vitrine sau pe tot felul de platforme online, unde sunt vândute cu orice preţ, inclusiv cu cel al sănătăţii lor. Cazul unui peruş găsit grav bolnav într-un petshop arată cât de fragilă este viața lor și cât de mare este responsabilitatea noastră. Specialiștii cer interzicerea completă a vânzării animalelor și promovarea adopției ca singura soluție reală. Proiectul a ajuns în Parlament, dar fără susținere politică ar putea rămâne, la fel ca alte iniţiative bune, o hârtie prăfuită într-un sertar.

Victoria este un peruş găsit într-o stare critică într-un petshop. Pasărea a fost vândută cu 99 de lei unei persoane care a vrut să o salveze. Tratamentul a costat peste 1.000 de lei, dar în ciuda eforturilor, a murit la scurt timp după preluarea ei din magazin. Medicii veterinari spun că era malnutrită, avea probleme respiratorii şi infecţii grave. Cazul a fost făcut public de Tudor, printr-o petiție care vizează interzicerea totală a vânzării animalelor în petshopuri.

"Mă bucur tare mult că petiția are un larg sprijin al populației. Peste 8.000 de semnături în doar câteva zile. Iar cazul Victoriei, perușul mort, din păcate, din neglijență, din lipsă de umanitate, nebăgată în seamă într o cușcă părăsită acolo jos, cu toate bolile pe care le avea, într-un petshop, arată doar că astfel de situații nu trebuie să se mai întâmple.", a spus Tudor Ionescu, dresor și etolog, inițiator petiție.

"Nici nu sunt îngrijiți cum trebuie, trebuie să recunoaștem. Dacă ar fi fost într-un cabinet veterinar, atunci am fi avut o siguranță, dar într-un petshop nu se îngrijesc, în primul rând din punct de vedere al igienei.", a adăugat o femeie.

Reprezentanții magazinelor de profil susțin însă că animăluțelor nu le lipsește nimic.

"Toate animalele care vin, inclusiv peștii, trec printr-un consult veterinar. Avem cabinet care ne dă ok-ul pentru fiecare animal în parte. Vin cu un cerificat sanitar și din partea crescătorilor. Fericit îl faci acasă, sănătos îl iei din magazinul de specialitate.", a declarat Anca Maria Ivan, medic veterinar.

"Sunt cam chinuiți, i-am văzut cum stau acolo. Ți-e milă de ei, dar fiecare om, după concepția lui. Eu nu aș cumpăra! Am semnat tot. Și pentru căței și pentru pisici, pentru că îi iubesc maxim. Să știți, că animalele nu m-au dezamăgit niciodată. Oamenii da.", a spus o doamnă.

Cazul nu este singular, este însă cel mai recent. Încă din 2018 s-a încercat implementarea unor măsuri care să protejeze necuvântătoarele, dar doar la nivel local.

Din 2018, Consiliului General a interzis comercializarea câinilor și a pisicilor în București

"De atunci, Consiliului General a interzis comercializarea câinilor și a pisicilor în București, iar comercianții care nu respectă legea riscă amenzi cuprinse între o mie și cinci mii de lei.", a transmis Ana-Maria Munteanu, reporter Observator.

După 7 ani, specialiștii de la Protecţia Animalelor vor că măsura să fie extinsă la toate speciile, în toată ţara, pentru că în continuare, în vitrine mai pot fi găsite păsări, rozătoare, reptile și pești.

"Ne dorim să prevenim vânzarea animalelor la negru. Ne dorim să interzicem și promovarea comercializării animalelor, pentru că o promovare agresivă poate duce la o cumpărătură pe fond emoțional: uite ce cățeluș drăguț, îl cumpăr pentru că mi-l doresc, după care îl vom abandona.", a explicat Cristina Caliu, Consilier Protecția animalelor Ilfov.

Proiectul a fost depus deja în parlament și dacă există voință politică, în vara anului 2026 ar putea deveni lege. Astfel, inclusiv comerţul online cu animale ar putea deveni ilegal, iar cea mai la îndemână variantă ar rămâne adopția, un serviciu care este complet gratuit, dar care vine cu la fel de multe responsabilități.

"Avem destul de multe animale care au nevoie de ajutor și din păcate, tot ce este cumpărat, de fapt, ia șansa celui care are nevoie cu adevărat.", a adăugat o femeie.

"Avem două pisici, un arici și un cățel. Bineînțeles că sunt pro adopție.", a spus un bărbat.

1 din 6 români are cel puțin un animal de companie, iar în topul preferințelor sunt câinii și pisicile. Un studiu recent arată că felinele sunt, de cele mai multe ori, adoptate, în timp ce iubitorii de câini merg mai des pe varianta de a-și cumpăra prietenul blănos.

