Video ANIMAŢIE. 20 de ani pentru şoferul care a omorât un tată şi fetiţa de un an. A fugit din ţară
Decizie rar întâlnită în justiţie! Un şofer a fost găsit vinovat de omor calificat după ce a intrat intenţionat cu maşina, de nervi, în automobilul unei familii şi a ucis o fetiţă de un an şi pe tatăl ei. Judecătorii l-au condamnat la 20 de ani de închisoare, dar, după ani de procese, vinovatul a fugit din ţară şi nu este de găsit.
Tragedia a avut loc în anul 2021, cu câteva zile înainte de Paşte, pe o şosea din Ialomiţa, în apropiere de Urziceni. Judecătorii au considerat că şoferul vinovat a folosit automobilul ca pe o armă. A intrat în plin în maşină, fără să frâneze! Mama copilei care a murit în accident a supravieţuit, dar a rămas cu traume fizice şi psihice dureroase. "Am pierdut tot. Eu am intrat în comă...fata s-a dus. A decedat pe loc. Mi-am pierdut memoria de tot. Iar opt luni am ţipat non-stop. Mi-am revenit, mi-am readus aminte de trecut, nu pot spune tot", a declarat mama fetiţei, singura supravieţuitoare a accidentului.
Procesul a durat patru ani, iar între timp şoferul a fugit din ţară
Beat şi furios după ce se certase cu rudele, şoferul s-a suit la volan şi a ameninţat că intră în prima maşină pe care o vede. Conducea cu aproape 130 de km/h, pe un drum cu restricţie de 90 km/h. A lovit maşina unei familii în care erau tatăl, un tânăr, de 21 de ani şi o fetiţă de un an şi patru luni. El a supravieţuit, dar familia a fost decimată. "Discutam despre o raritate atunci cand un judecator sau parchetul poate sa dovedeasca cand un sofer a planuit efectiv sa iasa pe drumurile publice si sa gaseasca o prima masina care sa ii iasa in cale, provocand un accident mortal", a declarat Adrian Cuculiş, avocat.
Procesul a durat patru ani, iar între timp şoferul a fugit din ţară. Bunica fetiţei moarte în accidentul provocat intenţionat nu şi-a revenit total din şoc nici acum. "Mai bine mă lua Dumnezeu pe mine, drept să vă spun. Omori doi oameni şi nenoroceşti al treilea şi tu eşti în libertate? E posibil aşa ceva?", a declarat mama fetiţei, singura supravieţuitoare a accidentului. Şoferul condamnat pentru omor la 20 de ani de închisoare este dat în urmărire internaţională.
