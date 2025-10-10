Decizie rar întâlnită în justiţie! Un şofer a fost găsit vinovat de omor calificat după ce a intrat intenţionat cu maşina, de nervi, în automobilul unei familii şi a ucis o fetiţă de un an şi pe tatăl ei. Judecătorii l-au condamnat la 20 de ani de închisoare, dar, după ani de procese, vinovatul a fugit din ţară şi nu este de găsit.

Tragedia a avut loc în anul 2021, cu câteva zile înainte de Paşte, pe o şosea din Ialomiţa, în apropiere de Urziceni. Judecătorii au considerat că şoferul vinovat a folosit automobilul ca pe o armă. A intrat în plin în maşină, fără să frâneze! Mama copilei care a murit în accident a supravieţuit, dar a rămas cu traume fizice şi psihice dureroase. "Am pierdut tot. Eu am intrat în comă...fata s-a dus. A decedat pe loc. Mi-am pierdut memoria de tot. Iar opt luni am ţipat non-stop. Mi-am revenit, mi-am readus aminte de trecut, nu pot spune tot", a declarat mama fetiţei, singura supravieţuitoare a accidentului.

Procesul a durat patru ani, iar între timp şoferul a fugit din ţară

Beat şi furios după ce se certase cu rudele, şoferul s-a suit la volan şi a ameninţat că intră în prima maşină pe care o vede. Conducea cu aproape 130 de km/h, pe un drum cu restricţie de 90 km/h. A lovit maşina unei familii în care erau tatăl, un tânăr, de 21 de ani şi o fetiţă de un an şi patru luni. El a supravieţuit, dar familia a fost decimată. "Discutam despre o raritate atunci cand un judecator sau parchetul poate sa dovedeasca cand un sofer a planuit efectiv sa iasa pe drumurile publice si sa gaseasca o prima masina care sa ii iasa in cale, provocand un accident mortal", a declarat Adrian Cuculiş, avocat.

Procesul a durat patru ani, iar între timp şoferul a fugit din ţară. Bunica fetiţei moarte în accidentul provocat intenţionat nu şi-a revenit total din şoc nici acum. "Mai bine mă lua Dumnezeu pe mine, drept să vă spun. Omori doi oameni şi nenoroceşti al treilea şi tu eşti în libertate? E posibil aşa ceva?", a declarat mama fetiţei, singura supravieţuitoare a accidentului. Şoferul condamnat pentru omor la 20 de ani de închisoare este dat în urmărire internaţională.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

