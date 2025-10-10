S-a certat cu socrul, a jurat că va intra în prima maşină care-i iese în cale şi asta a şi făcut! Un tată şi fetiţa lui au murit atunci. Şoferul, un tânăr de 26 de ani, era beat şi a recunoscut că a intrat intenţionat pe contrasens. Avea 120 de kilomeri pe oră! La patru ani de la accident, judecătorii au decis să-l condamne pentru omor calificat, nu pentru ucidere din culpă. O decizie rară, dar care ar putea crea un precedent. Magistraţii au subliniat că inculpatul "a transformat mașina într-o veritabilă armă". Problema e că deşi a primit 20 de ani de închisoare cu executare, şoferul nu este găsit! Ar fi fugit în străinătate!

Deocamdată nu există o pistă în cazul acestui bărbat. Este căutat atât în România, cât şi în străinătate. A fugit imediat după ce instanţa i-a stabilit pedeapsa definitivă: 20 de ani de închisoare cu executare. Condamnarea este una rară, vorbim despre omor calificat, nu despre ucidere din culpă, aşa cum se întâmplă de obicei în cazul accidentelor rutiere.

Judecătorii au spus clar în motivare că bărbatul a transformat maşina într-o veritabilă armă

Judecătorii au considerat că bărbatul a provocat acest accident cu intenţie. În 2021, după o ceartă cu socrul şi după ce a consumat alcool, bărbatul a spus că se va urca la volan şi va intra în prima maşină care îi iese în cale. A condus cu 130 km/h, a intrat pe contrasens şi a lovit frontal o maşină în care se afla o familie. Tatăl şi fetiţa din maşină au murit, în timp ce mama a rămas cu sechele pe viaţă.

Judecătorii au spus clar în motivare că bărbatul a transformat maşina într-o veritabilă armă, astfel că riscă 20 de ani de închisoare cu executare, dar la aceşti 20 de ani se vor adăuga alţi 5 ani pentru că a fugit de această condamnare.

