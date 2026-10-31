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Momentul în care un urs iese dintr-o mașină pe care a făcut-o praf după ce a rămas blocat în interior

Momentul în care un urs iese dintr-o mașină pe care a făcut-o praf după ce a rămas blocat în interior Momentul în care un urs iese dintr-o mașină pe care a făcut-o praf după ce a rămas blocat în interior - Sursa: Facebook/ Angie Harkins Galerie (4)
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Editor Denisa Vladislav | Timp citire: 2 minute
Publicat la 31.10.2026, 16:50 | Modificat la 31.10.2026, 16:56

Un urs negru a reușit să intre într-un autoturism Subaru, dar a rămas blocat în interior, în orașul Juneau din Alaska. Animalul a distrus maşina, în încercarea de a ieși, smulgând tapițeria, rupând scaunele și avariind instalația electrică a mașinii. În cele din urmă, polițiștii au reușit să deschidă portiera, iar ursul a coborât și a fugit fără să fie rănit. 

Totul s-a petrecut în cursul nopții de luni, după ce animalul a intrat în trei mașini parcate în zonă. Ursul a rămas blocat în ultima mașină în care a intrat, scrie New York Times

Un vecin a auzit claxonul autoturismului și a observat animalul în interior, alertând autoritățile. Polițiștii ajunși la fața locului l-au trezit pe proprietar pentru a obține cheile mașinii, însă ursul reușise deja să distrugă cablajul electric, iar portierele nu mai puteau fi descuiate în mod obișnuit.

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Poliţiştii au folosit o frânghie pentru a forţa deschiderea portierei 

Animalul încerca să iasă pe cealaltă ușă și se zbătea în interiorul autoturismului. Pentru a-l elibera, polițiștii au folosit o frânghie cu ajutorul căreia au forțat deschiderea portierei. 

După aproximativ cinci-zece minute de la sosirea echipajului, ursul a fost eliberat și a fugit fără să fie rănit.

Mașina proprietarului nu a avut însă același noroc. Metalul caroseriei a fost îndoit, elementele din plastic au fost rupte, iar scaunele și bancheta din spate au fost distruse. Practic, autoturismul a fost făcut praf în încercarea animalului de a scăpa.

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Proprietarul nu va fi despăgubit 

Michael Wilson, prorietarul maşinii, a povestit că familia sa avea doar o asigurare de răspundere civilă, fără acoperire pentru astfel de daune, ceea ce înseamnă că nu va putea fi despăgubit pentru distrugeri. 

Chiar și așa, proprietarul a găsit puterea să glumească pe seama întâmplării, spunând că trebuie să le recunoască celor de la Subaru meritul de a fi construit o mașină atât de rezistentă, încât ursul nu a reușit să iasă din ea. 

Potrivit relatărilor locale, activitatea urșilor în Juneau a fost deosebit de intensă în acest sezon. Cantitățile mari de zăpadă și primăvara întârziată au redus disponibilitatea hranei naturale, precum fructele de pădure și peștele, iar animalele au ajuns mai des în apropierea zonelor locuite.

Denisa Vladislav
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