Împreună până când somnul ne va despărţi. Ceva ce poate părea, pentru unii, de neconceput a devenit o modă în relaţiile de cuplu de astazi. Dormitul separat. E atât de extins acest trend, că specialiştii i-au dat şi un nume: divorţ de somn. Sunt cupluri care îl practică de ani şi care spun nu doar că se odihnesc mai bine aşa, dar ar fi adus şi beneficii relaţiei. Psihologii confirmă: cei care dorm separat pot lungi relaţia cu un an! Dar cu o condiţie: să nu fie o regulă.

Subiectul a fost dezbătut în ediția de vineri a Observator 16, alături de Mădălina Roșu, psiholog clinician.

Întrebată cum ar putea cuplurile să facă această alegere și ce efecte ar putea avea un astfel de demers, Mădălina Roșu a epxlicat că metoda este de obicei stigmatizată și interpretată greșit.

"Aș porni de la faptul că "sleep divorce" nu este neapărat ceva rău, ci este o metodă stigmatizată și interpretată greșit ca fiind asociată cu problemele maritale. În realitate, calitatea relațiilor noastre ține și de calitatea somnului. Dacă noi suntem odihniți, vom fi în relație mult mai disponibili față de parteneri. Când avem probleme cu somnul, apare iritabilitatea, nu mai avem aceeași toleranță, crește emoționalitatea și apar reacții neplăcute", a explicat psihologul, pentru Observator 16.

Referitor la cuplurile care ar putea beneficia de această tehnică, Mădălina Roşu a subliniat că situaţiile sunt complexe şi variază de la caz la caz.

"Situațiile sunt complexe. Suntem indivizi unici și avem propria rutină. Într-un cuplu în care unul dintre parteneri adoarme la 9 și se trezește la 4–5, iar celălalt mai târziu, pot apărea dificultăți. Mai este și rutina de dinainte de somn: unii se uită la TV și fac zgomot, celălalt partener nu. Poate fi mișcarea celuilalt în somn sau anumite nevoi legate de temperatură. Însă, din punctul meu de vedere, la începutul relației, când ne acomodăm unul cu celălalt, vom observa aceste lucruri și este important să comunicăm astfel încât, împreună, să ajungem la un consens care să fie benefic pentru amândoi", a explicat psihologul, pentru Observator 16.

Cât despre potenţialele probleme referitoare la intimitate, Mădălina Roşu a subliniat că dormitul lângă partener este doar o componentă a intimităţii în cuplu.

"Intimitatea în cuplu nu se măsoară doar în a dormi lângă partener, ci și în cât de mult împărtășesc cu el, cât de ușor comunicăm. Înseamnă afecțiune, priviri, îmbrățișări, săruturi și sex. Nu înseamnă că, dacă nu mai dorm cu partenerul, nu trebuie să mai existe această conexiune. Au fost persoane care și-au creat ritualuri înainte de somn: au stat împreună, s-au îmbrățișat, poate au copii și abia după ce au adormit copiii au putut să bea un ceai și să-și împărtășească ziua, să facă sex, să aibă acel timp pentru ei. Nu înseamnă că, dacă nu mai dorm cu partenerul, am ajuns la un divorț emoțional și ne-am deconectat. Am ales această metodă pentru că avem dificultăți în ceea ce privește somnul și vrem o calitate mai bună a acestuia", a explicat Mădălina Roșu, la Observator 16.

"Nu este ceva nou, însă poate că nu a fost atât de discutat până acum. Un cuplu nu are o rețetă universală pentru a fi fericit, iar dormitul în dormitoare separate poate însemna, de fapt, găsirea propriei formule de echilibru. Dacă am dormit toată viața noastră singuri și apare, dintr-odată, cineva care ne schimbă ritualul, este normal să avem nevoie de timp pentru a ne acomoda cu prezența cuiva lângă noi", a conchis specialistul.

Teodora Tompea

