Accidentul aviatic e de neînţeles pentru Andrada, fiica pilotului care a zburat inclusiv cu avioane de tip MiG.

"Nu am ştiut nici măcar cum să reacţionez. A fost cumplit! Am simţit că mă prăbuşesc! Mă plimbam des cu el. Ca şi copil am nişte amintiri superbe cu el şi astea nu mi le poate lua nimeni", a povestit Andrada Bochiş, fiica pilotului decedat.

"Era cel mai bun dintre noi. Clar! Cu Sorin nici nu trebuia să-ţi dai întâlnire. Dacă era vreme bună, dimineaţa era la aerodrom", Remus Retezan, pilot.

Cum s-a produs accidentul aviatic în care a murit Sorin Bochiş

Sorin Bochiş a decolat de lângă Timişoara şi a aterizat în scurt timp pe un câmp de lângă comuna Diniaş, pentru a lua la bord un cursant de 31 de ani. Amândoi au plecat mai departe spre judeţul Hunedoara, unde s-a produs şi accidentul aviatic. Aeronava survola parcul de agrement Orăştie când, din neatenţie, s-a agăţat de un cablul de tiroliană cu roata stângă a avionului. Înălţimea joasă, aproximativ 45 de metri, nu i-a mai permis să redreseze aparatul de zbor şi s-a prăbuşit.

"Mă uitam chiar după avion şi am văzut dintr-odată cum a dat în firul acela de sus şi direct, după, s-a prăbuşit. Am auzit o bubuitură", a povestit un martor.

"Sub 200 de metri la planor, care nu are motor, trebuie să-ţi cauţi teren de aterizare şi să fii atent la cablurile din jur. Automat vezi linia stâlpilor, dar dacă acolo a fost un cablu care de obicei. cabluri scurte cum sunt la tiroliene, foarte probabil să fii scăpat neobservat", a declarat Alexandru Gruian, fost pilot.

Sorin a murit pe loc în vreme ce pasagerul său a suferit răni grave la picioare, torace şi cap. A fost transferat cu un elicopter SMURD la Spitalul Judeţean din Târgu Mureş, unde este internat în stare critică.

Tragedia petrecută la Orăştie a deschis două anchete în paralel

Tragedia petrecută la Orăştie a deschis două anchete în paralel. Una a procurorilor de la parchetul de pe langa curtea de apel Alba Iulia, pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cealaltă de catre Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile - AIAS, ai cărei reprezentanţi au venit de la Bucureşti pentru a lămuri cauzele accidentului aviatic.

Sorin Bochiş mai trecuse printr-un accident grav în 2018, în urma căruia a supravieţit miraculos, după ce două avioane s-au ciocnit în aer înaintea unui miting aviatic de la Suceava.

"Şocul a fost foarte mare pentru el! A reuşit să-şi recapete puterile, practic printr-o minune pentru că niciun medic nu i-a dat şansă la viaţă. Şi da! S-a urcat din nou pentru că acolo era viaţa lui", a povestit fiica pilotului decedat.

