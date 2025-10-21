Se conturează o primă ipoteză legată de cauza exploziei din Rahova. Scăpările de gaze ar fi apărut după ce conducta care alimenteză blocul ar fi fost avariată de scurtcircuitul unui cablu electric din apropiere. Specialiştii ar fi găsit mai multe fisuri, după ce au ridicat ţeava pentru analiză. Observator a filmat în exclusivitate echipele care cercetează acum la locul deflagraţiei.

"Am auzit o bubuitură, deci nu pot să vă explic în cuvinte ce bubuitură puternică, n-am auzit în viaţa vieţilor mele aşa ceva. N-am apucat decât să ridic capul sus. A început un tavan să cadă, Doamne, ce perete...", a declarat Paraschiva Popa, administratorul blocului. "Emanația de gaze a plecat de la subsol. Deci, să se verifice conductele de gaze din pământ, să se verifice instalația electrică din pământ, scurt circuitul din pământ, poate să fi afectat conducta de gaze", a declarat Mihai Marian, locatar. Primele date din anchetă confirmă ipoteza locatarilor.

Criminaliştii au verificat fiecare palmă de pământ din exteriorul blocului, în căutare de indicii

În imaginile filmate în exclusivitate de Observator poate fi văzut şanţul de unde specialiştii INSEMEX au extras conducta de gaze care alimentează blocul din Rahova. Ar fi avut mai multe fisuri. Ţeava era legată de conducta principală şi trecea prin același tunel subteran prin care sunt trase cablurile electrice și alimentarea cu apă a blocului. Este posibil ca un scurtcircuit la cablul electric să fi dus la fisurarea conductei de gaz. Acumularea din subteran s-a propagat apoi prin coloana verticală a blocului. Spaţiul era însă obturat, undeva deasupra etajului 5. Aşa ca gazul a ieșit printr-un grilaj de ventilație și s-a acumulat într-unul dintre apartamente, ceea ce a dus într-un final la explozie.

Şi locatarii confirmă că evenimentele care au dus la tragedie au început joi dimineaţă, cu o pană de curent. "După aceea i-a dat drumul, dar cu o fază puternică. La etajul 6, la apartamentul 96 i s-a ars frigiderul", a declarat Paraschiva Popa, administratorul blocului. Echipa Distrigaz a ajuns la bloc după ora nouă. Angajaţii au închis şi sigilat al doilea robinet al conductei de gaze, din afara blocului. Instituţia a comunicat că a verificat şi acumulările din imobil. "Mi-a scris că sunt posibile pierderi de gaz la apartamentul 70, dar nu a verificat nicio pierdere de gaz. A constatat în procesul verbal datorită faptului că a primit o sesizare de către proprietara de la apartament. A scris că e și lipsă proprietar", a declarat Paraschiva Popa, administratorul blocului.

La bloc au ajuns şi pompierii. Au sesizat acumularea de gaze din subsol, dar nu şi flacără. În prezenţa lor a fost verificat apartamentul unei femei unde se declanşase senzorul de gaz. Locatarii n-au avut noroc nici cu firmă privată la care au apelat pentru a verifica de unde vin scurgerilor de gaz. Angajaţii doar au constatat prezenţa acumulării, dar au plecat după ce nu s-au înţeles la bani cu administratora. Peste noapte, oamenii au stat cu uşile blocului deschise din cauza mirosului ucigaş de gaz. A doua zi, au venit apeluri în cascadă către Distrigaz şi din blocul vecin. "Nu că a ajuns după sau în timpul exploziei, cum s-a vehiculat. Nu. Eram atunci la branşament cu domnul respectiv. Era la sigiliu, se uita la supapă", a declarat Paraschiva Popa, administratorul blocului.

Atunci a fost momentul deflagraţiei. "Nu cred că este suficient să vii, să pui un sigiliu şi să pleci. Trebuie să te apuci de treabă, trebuie să vezi care este motivul, trebuie să evacuezi. Probabil şi ISU are o vină că doar au venit, au constatat şi nu au solicitat evacuarea celor din blocul respectiv", a declarat Beatrice Comăniceanu, avocat. Criminaliştii au verificat fiecare palmă de pământ din exteriorul blocului, în căutare de indicii. Maşinile din parcare au fost deja ridicate. La fel şi o mare parte dintre dărâmături. Anchetatorii trebuie să stabilească şi dacă structura de rezistenţă a blocului a fost afectată de lucrări neautorizate în apartamente.

