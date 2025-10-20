Sunt trei zile de la explozia care a ucis trei oameni în Rahova şi încă nu putem spune cine sunt vinovaţii. Ştim că oamenii au cerut ajutor, ştim că Distrigaz a închis gazele şi mai ştim că o firmă autorizată a fost chemată să verifice. Există un contract semnat, dar ce s-a făcut în baza lui e încă neclar. Este deschis un dosar în REM pentru distrugere din culpă. Autorităţile continuă ancheta la faţa locului şi se fac audieri pe bandă rulantă. În tot acest timp, familiile se pregătesc să îşi îngroape morţii. Sunt trei femei ucise de această explozie. Administratorul blocului spune că angajaţii firmei acreditate ar fi rupt sigiliul, dar reprezentanţii companiei neagă. Observator a intrat în posesia contractului dintre asociația de proprietari și firma Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), semnat cu o zi înainte de deflagrație.

La trei zile de la explozie, în ancheta tragediei din Rahova se conturează două ipozeze: fie un locatar a rupt sigiliul, fie cei care l-au rupt au fost cei de la firma autorizată agreată de Distrigaz. Aceştia au susţinut însă tot timpul că gazul era oprit în momentul tragediei. Observator a intrat în posesia contractului încheiat între asociaţia de proprietari şi firmă, chiar cu o zi înainte de explozie.

Ce prevedea contractul

În contract, scrie clar că acesta a fost semnat pentru "prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalației de gaze după un eveniment gaz oprit". Tot acolo este stipulat şi termenul de intervenţie - 30 de zile de la data semnării contractului. La audierile de ieri, administratoarea a declarat că angajaţii firmei au intervenit.

În această etapă a anchetei sunt foarte importante toate declaraţiile, probele găsite la faţa locului şi nu în ultimul rând expertizele realizate de specialiştii INSEMEX. La audieri au fost chemate mai multe persoane printre care administratora blocului, locatarii, dar şi reprezentanţii Distrigaz. La audieri sunt aşteptaţi să ajungă şi angajaţii acelei firme private care se pare ca avea încheiat cu contract cu administraţia blocului din Rahova.

Firma făcea parte din "Cuibul cu fantome"

Anchetatorii au anunţat că nu au fost găsite indicii din care să rezulte că s-a folosit material explozibil. De asemenea, nu s-a stabilit cu exactitate care a fost cauza producerii exploziei. Se anunţă o anchetă de durata asta pentru că poliţiştii şi procurorii nu au reuşit încă să pătrundă în scara blocului unde a avut loc explozia de vineri. Procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti coordonează această anchetă. Vorbim momentan despre un dosar IN REM în care se fac cercetări privind faptele pentru infracţiunea de distrugere din culpă având ca urmare un dezastru.

Pe de altă parte, ANAF susţine că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă de la jumătatea anului curent. "Având în vedere interesul public cu privire la societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), ANAF face precizarea precizarea că acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscală începând cu data de 08.08.2025. Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societăți, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal. Aceste informații sunt publice și pot fi consultate în Registrul contribuabililor inactivi sau reactivați, disponibil pe site-ul ANAF, la adresa https://www.anaf.ro/inactivi/.

Declararea în inactivitate fiscală a acestei societăți s-a realizat la solicitarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în contextul acțiunii numită generic "Cuibul cu fantome", motivat de faptul că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat", se arată în comunicatul ANAF.