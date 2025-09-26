Scandal uriaş la Spitalul Sf Maria Iaşi, unde şase copii, majoritatea bebeluşi, au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Decesele au început în urmă două săptămâni, în secţia ATI a celui mai mare spital pediatric din Moldova. Managerii spun că au respectat protocoalele încă de la primele cazuri. Ministrul Sănătăţii, în schimb, îi acuză că au raportat focarul abia o săptămână mai târziu, când începuseră deja decesele. Şi părinţii copiilor fac acuzaţii grave. Medicii şi asistentele nu purtau echipament de protecţie decât în timpul controalelor.

Valul de decese a avut loc în secţia de ATI a celui mai mare spital pediatric din Moldova.

7 septembrie - primul copil bolnav

9 septembrie - al doilea copil bolnav

11 septembrie - al treilea copil bolnav

13 septembrie - primul deces

15 septembrie - se anunţă DSP

Primul caz de infecţie cu bacteria Serratia marcescens a apărut pe 7 septembrie. Două zile mai târziu, încă un copil e diagnosticat cu bacteria ucigaşă. Pe 11 septembrie apare şi a treia infectare. Abia o săptămână mai târziu, când un bebeluş de o lună a murit, au apărut primele măsuri.

"Pe data de 15 am informat DSP-ul privind aceast situaţie. Cu cele trei cazuri cumulative. În urma discuţiilor din zilele care au urmat s-a solicitat o aprofundare a acestei anchete epidemiologice, iar pe data de 19 am transmis DSP-ului un alt comunicat în care focarul era la această dată de cinci cazuri", a declarat Cătălina Ionescu, director medical Spitalul Sfânta Maria Iaşi.

Prima infecţie, anunţată pe 13 septembrie

Ministrul Sănătăţii are altă variantă.

"Prima infecţie ar fi apărut sau ar fi fost raportată undeva în jurul datei de 13 septembrie. Însă Direcţia de Sănătate Publică din Iaşi a fost înştiinţată abia în 19 septembrie, atunci când în unitatea sanitară erau 4 cazuri, 4 pacienţi infectaţi", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

"Deci noi pe data de 15 am anunţat DSP-ul. Finalitatea a fost pe data de 19, când am completat cu încă celelalte două cazuri", a declarat Cătălina Ionescu, director medical Spitalul Sfânta Maria Iaşi.

Potrivit direcţiei de Sănătate Publică Iaşi, însă, raportarea a venit chiar mai târziu.

"Undeva la începutul acestei săptămâni s-au anunţat primele cazuri. Mai putem spune că unitatea sanitară a luat măsuri de limitare a infecţiei conform procedurilor în vigoare", a declarat Marius Voicescu, purtător de cuvânt DSP Iași.

Mama unei fetiţe de 12 ani care s-a stins chiar astăzi spune însă că atât controlul, cât şi măsurile luate în spital au fost praf în ochi.

"Pe data de 24 septembrie a avut control pe secţia de ATI de la Sanepid. Până în ziua de 24 septembrie eu n-am văzut să folosească mănuşi sterile când veneau în salon să ia analize copilului", a declarat Oana Ivasciuc, mama unui copil care a murit.

Ministrul Sănătăţii a trimis deja corpul de control la Iaşi. A cerut un raport complet până marţea viitoare şi ameninţă cu măsuri dure dacă vor fi găsite nereguli.

"Dacă raportul corpului de control va evidenţia acest lucru, voi demite fără nicio problemă şi fără nicio explicaţie şeful Direcţiei de Sănătate Publică din Iaşi şi managerul unităţii sanitare", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

"A căuta vinovaţi este foarte uşor, însă tot personalul efectiv s-a dedicat de când a apărut acest focar ca orce gest pe care îl fac şi orice acţiune a lor să fie conformă", a declarat Cătălina Ionescu, director medical Spitalul Sfânta Maria Iaşi.

9 copii afectaţi

În timp ce medicii de la Iaşi se scuză, comunicatul dat de spital conţine o eroare sinistră, în care pacienţii sunt asiguraţi că instituţiime medicale vor acţiona cu promptitudine pentru... răspândirea infecţiilor.

Secţia ATI a fost între timp închisă. Un singur pacient mai este internat aici. Infecţia a afectat nouă copii. Cei şase care au murit aveau între 20 de zile şi 12 ani şi sufereau de boli cronice.

"Prin boala lor de bază, evoluţia era nefavorabilă. E foarte greu de spus dacă această infecţie şi-a pus amprenta... Dar nu pot să spun că a determinat decesul, pentru că pur şi simplu, afecţiunile lor de bază erau foarte grave", a declarat Cătălina Ionescu, director medical Spitalul Sfânta Maria Iaşi.

Părinţii care au avut copiii internaţi aici, spun însă, că simptomele grave au apărut abia după infectare.

"Ea era, practic, deshidratată, am ajuns acolo pentru deshidratare. Pentru nicio altă problemă. În primele trei zile noi am luat bacteria. Starea ei deodată s-a prăbuşit. Acum realizez şi eu că am fost exact la momentul nepotrivit la spital", a mai spus mama fetiţei.

"Este, într-adevăr, o tragedie. Se întâmplă foarte multe lucruri la noi, păcat, păcat de Iaşi că este un oraş mare, păcat că poate mulţi din alte oraşe vin aici şi...", spune o femeie.

Spitalul Sfânta Maria din Iași nu se poate plânge de condiții proaste. A fost renovat din temelii, în 2023, în urma unei investiții de peste 27 de milioane de euro.

"Problema legată de această bacterie este că ea este rezistentă în mediu. Se găseşte mai ales la nivelul intalaţiilor sanitare. Care trebuie foarte bine curăţate şi dezinfectate cu produşi pe bază de clor", a declarat prof.dr. Alexandru Rafila, medic primar microbiologie.

Sursa infecţiei nu a fost găsită, încă. Medicii şi asistentele de la ATI au început să fie testaţi pentru a se constata dacă sunt purtători ai bacteriei. Deocamdată, spitalul a fost amendat cu 50.000 de lei pentru că nu a respectat protocoalele în cazul infecţiilor nosocomiale. Iar epidemiologul spitalului şi un medic de la ATI au fost sancţionaţi cu câte 10.000 de lei.

"Este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale", a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Cazul va fi anchetat în paralel şi de Colegiul Medicilor. Iar Ministerul Sănătăţii a anunţat că pregăteşte noi protocoale pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale.

