Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală

Camerele de supraveghere au surprins momentul șocant în care o femeie este lovită de un cablu desprins de la rețeaua electrică a tramvaielor. Accidentul s-a produs la intersecția Căii Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, după ce un camion a acroșat firul, provocând rănirea gravă a victimei.

Potrivit surselor Observator, femeia de 69 de ani a fost transportată în stare gravă la spitalul Sf. Pantelimon în stop cardio-respirator. Medicii au resuscitat-o, însă sunt rezervaţi cu privire la şansele ei de supravieţuire.

Accidentul s-a produs joi, în jurul orei 11:20, când un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor în Bucureşti, iar, în cădere, cablul a lovit și rănit o femeie aflată pe trotuar. Mai multe linii de transport au rămas blocate.

"În jurul orei 11.20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD. Liniile de tramvai din zonă - 1, 10, 19, 23, 27, 49 - sunt momentan blocate. STB a înființat două linii navete de autobuze pentru preluarea pasagerilor: 601 - între terminalul Romprim și intersecția Obor și 623 - între terminalul Faur și intersecția strada Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga", a transmis STB.

Articolul continuă după reclamă

Şoferul camionului ar avea 19 ani

La data de 06.11.2025, în jurul orei 11:25, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe bd. Camil Ressu.

Din primele informații, un tânăr în vârstă de 19 ani, a condus o autoutilitară pe bd. Camil Ressu dinspre Șos. Mihai Bravu către str. Râmnicu Sărat, iar la o distanță de aproximativ 30m de intersecția dintre Șos. Mihai Bravu - bd. Camil Ressu, a agățat un cablu de tensiune STB, unde lucratori din cadrul Societății de Transport București executau lucrări de mentenanță.

Ulterior, o persoană, respectiv o femeie în vârstă de 69 de ani, care se afla în apropiere de zona în care se efectuau lucrările de mentenanță, a fost vătămată de cablul respectiv. Victima a fost transportată la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În continuare sunt efectuate cercetări pentru a se stabili cu exactitate toate cauzele și împrejurările producerii evenimentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰