Un accident cumplit a avut loc azi-noapte în Bucureşti, pe Calea Ferentari. Jasmina, o tânără de 20 de ani, a murit pentru că prietena ei a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a izbit cu viteză de un stâlp. Şoferiţa de 21 de ani a scăpat cu viaţă, dar este în stare gravă. Imaginile surprinse de camera de supraveghere cu câteva secunde înainte de impact arată că atât maşina în care se aflau fetele, cât şi un alt autoturism condus de un tânăr de 19 ani, mergeau cu viteză extrem de mare. Tocmai de aceea anchetatorii iau în calcul varianta că făceau liniuţe în momentul în care autoturismul condus de Maria a derapat pe liniile de tramvai

Imaginile surprinse cu câteva momente înainte de impact arată cum maşina condusă de Maria, tânăra de 21 de ani, taie mai multe benzi, trece peste linia de tramvai, apoi se îndreaptă cu viteză către un stâlp.

Autoturismul, care tocmai iese dintr-o curbă, pare scăpat de sub control după o şicanare agresivă în trafic şi ratează la secundă o altă maşină, apoi se izbeşte cu putere. Jasmina, prietena în vârstă de 20 de ani a şoferiţei, moare pe loc.

Bucăţi din autoturism au ajuns pe maşina depăşită

Maşina în care se aflau cele două fete circula pe Calea Ferentari, dinspre parcul Sebastian spre Cartierul Ferentari. În acest loc, din cauza vitezei, autoturismul a derapat pe linia de tramvai, s-a răsucit şi s-a oprit în acest stâlp. Impactul a fost atât de puternic, încât motorul de sub capota a fost aruncat la 50 de m departare, în dreptul acelei porți.

Bucăţi din caroseria maşinii au ajuns şi pe autoturismul depăşit, la volanul căruia se afla un tânăr de 19 ani. Acesta a scăpat însă fără nicio zgârietură. Şoferiţa de 21 de ani a fost însă preluată de echipajul de pe salvare în stare extrem de gravă.

"Din considerente medicale, doar tânărul în vârstă de 19 ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero. Se efectuează cercetări pentru determinarea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie", a declarat Claudiu Costea, purtător de cuvânt Poliţia Rutieră.

Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze. Una ar fi şicanarea în trafic la care tânăra şoferiţă ar fi răspuns apăsând pedala de acceleraţie. A doua este că fetele făceau liniuţe când Maria nu şi-a mai putut controla maşina. Nu se ştie în acest moment dacă şoferiţa consumase alcool sau droguri înainte să se urce la volan. Viteza rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor mortale din România, alături de indisciplina pietonilor şi neacordarea priorităţii.

