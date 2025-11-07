Antena Meniu Search
Video Imagini cheie ridicate de polițiști după accidentul din Capitală. Martorii contrazic declaraţiile oficiale

Poliţiştii au ridicat mai multe camere de supraveghere din zona în care a avut loc accidentul. Ancheta urmează să arate dacă vina aparține șoferului, echipei de muncitori care făcea lucrări sau dacă semnalizarea din zonă a dus la tragedie.

de Ana Grigore

la 07.11.2025 , 13:40

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul. Polițiștii au ridicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și analizează mai multe ipoteze.

Una dintre pistele verificate vizează modul în care era dirijată circulația în momentul accidentului. Societatea de Transport București a anunțat că traficul ar fi fost coordonat la acel moment, însă martorii contrazic această variantă și spun că, în realitate, nu era nimeni prezent care să se ocupe de dirijarea mașinilor.

Anchetatorii verifică și momentul în care cablul de electricitate a cedat. Se încearcă stabilirea primei mașini care l-ar fi atins, dar și de cât timp firul atârna cu peste doi metri mai jos decât nivelul permis legal. De asemenea, trebuie determinat dacă respectivul cablu era sau nu sub tensiune.

Mașina de marfă care ar fi agățat cablul a rămas la locul incidentului peste noapte, iar în această dimineață polițiștii au revenit pentru a face măsurători și a evalua pagubele.

Starea femeii rănite este critică. Ea se află internată la Spitalul Pantelimon, iar medicii îi oferă șanse minime de supraviețuire.

Ana Grigore
Ana Grigore Like

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

accident bucuresti victima accident politie spital
