Tragedie pe autostradă. Trei muncitori care lucrau la semnalizarea de pe A1 au murit spulberați de o cisternă în apropiere de Boița. Nu au avut nicio șansă în fața mastodontului de câteva tone care a intrat în plin în utilajul lor de semnalizare. Cel mai tânăr avea doar 19 ani. Doar șeful echipei a scăpat cu viață, pentru că era câțiva metri mai în faţă. Şoferul cisternei, un bărbat sârb, le-ar fi spus poliţiştilor că a văzut prea târziu şantierul de pe şosea.

Imaginile filmate imediat după tragedie arată proporţiile nenorocirii. Pe Autostrada 1, spre Sibiu, şoseaua e plină de bucăţi de caroserie, sticlă şi echipamente folosite de o echipă de muncitori pentru semnalizarea drumului de mare viteză.

3 muncitori şi-au pierdut viaţa

La kilometrul 230, aproape de localitatea Boiţa, şoferul cisternei observă târziu şantierul. Intră în balizele de semnalizare, agaţă un autoturism de pe marginea şoselei şi loveşte în plin autoutilitara pe care era montat semnul de ocolire a lucrărilor. În faţa ei erau cei trei muncitori. Impactul i a aruncat ca pe nişte popice.

"A fost înaintea mea. Eu am făcut stânga, m-am tras pe banda 2, el nu s-a mai tras în banda 2. Direct din plin i-a luat", povesteşte un şofer, martor la tragedie.

Şeful echipei a scăpat ca prin minune, doar pentru că era la 20 de metri distanţă de colegii lui. Cel mai tânăr avea 19 ani şi era din Teleorman. Ceilalţi aveau 20 şi 37 de ani şi erau amândoi din Dâmboviţa. Cu toţii se pregăteau să plece acasă.

"La viteza aia, la 90 de kilometri la oră, o hardughie din aia de 40 de tone cum să o opreşti în cinci metri. Nu ai cum, nicio şansă", explică un şofer de TIR.

La volanul cisternei era un şofer sârb

Şoferul sârb a fost audiat după accident şi, potrivit unor surse din anchetă, le-ar fi mărturisit poliţiştilor că i-a văzut din scurt pe cei trei. A fost testat pentru alcool şi droguri, iar rezultatele au fost negative.

"Traficul pe sensul Vâlcea Sibiu a fost blocat total timp de aproximativ două ore şi 30 de minute, fiind deviat la kilometrul 225 al autostrăzii 1, zona Boiţa spre DN 7", spune Isabela Brad, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

Şoferii de TIR care circulă pe autostrăzile din ţară spun că de cele mai multe ori zonele cu lucrări sunt semnalizate mult prea târziu pentru a putea fi văzute din timp.

"Cred că putea fi evitat (n.r accidentul) dacă ar fi fost semnalizat corespunzător şi mai din timp".

"Semnalizările dacă ar fi puse din timp, aşezate din timp, le vezi, pentru că e imposibil să nu le vezi. Dar dacă nu sunt puse din timp numai te trezeşti cu lucrătorii în faţă şi nu mai poţi să mai fereşti", spun şoferii de TIR.

După cercetări, poliţiştii vor stabili şi dacă şantierul era semnalizat corespunzător. În paralel va fi deschisă şi o anchetă a Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru că victimele erau în timpul serviciului.

