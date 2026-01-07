Apă tulbure, de culoare neagră, imposibil de băut sau de spălat! Asta curge la robinetele a zeci de mii de locuitori din Curtea de Argeş. Iar situaţia nu este de ieri de azi, ci persistă de aproape trei luni, de atunci de când a fost golit Barajul Vidraru. Deşi apa nu poate fi folosită nici măcar pentru igiena personală, oamenii plătesc în continuare preț de apă potabilă.

"Nu puteţi să folosiţi apa nici la spălat măcar! Nimic! Nimic, nici wc-ul! Nu se poate aşa ceva! Mizeria asta de apă!", spun localnicii.

Este situaţia de care se lovesc, zi de zi, aproape 40.000 de locuitori din Curtea de Argeș. Dacă până nu demult apa de la robinete mai putea fi folosită pentru spălat sau igienă personală, acum problemele s-au agravat. Oamenii spun că primesc apă murdară, plină de nisip, imposibil de folosit. Motivul? Lucrările de golire ale Barajul Vidraru, aflat în proces de retehnologizare.

"Vine numai cu pământ, nu putem folosi nici la baie, nici la nimic."

"Apa e neagră. Deci, e neagră pur şi simplu".

"Cumpărăm apa şi pentru spălat, dar mai ales pentru consum", spun oamenii.

Şi cum pentru băut, oamenii luau deja apă de la izvoare sau cumpărau din magazine, acum sunt nevoiți să facă același lucru și pentru spălat, gătit sau igienă. Paradoxal, deși apa de la robinet nu poate fi folosită, este facturată la același preț ca apa potabilă.

"Ne chinuim să luăm aşa la bidoane. O să ajungem să spălăm iar la mână, cum se spăla odată. Nu-mi vine să mai dau drumul nici la maşina de spălat. Vă daţi seama că tot nisipul şi noroiul vine în maşina de spălat", spune o femeie.

"Ce plătim, nisipul lor. Pentru ce să o plătim că nu avem de ce să o plătim".

"Eu nu ştiu cum îşi permit cei de la primărie să ia bani de apă potabilă, când ea nu e bună nici menajeră. Să facă un preţ corect pe apa pe care ne-o dă. O să fie nişte facturi acum de ne înnebunește", spun oamenii.

Autoritățile nu au putut oferi un termen clar pentru rezolvarea situației și spun că prețul apei nu poate fi schimbat.

