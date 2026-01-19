Antena Meniu Search
Apela la mila trecătorilor, dar locuia într-un hotel de lux. Femeie din Iaşi, fals cerșetor "cu dizabilități"

Un caz care a stârnit reacții în mediul online a fost făcut public de Poliția Locală Iași printr-o postare pe Facebook, după ce polițiștii locali au depistat o persoană care cerșea pe stradă folosind un cărucior pentru persoane cu dizabilități, deși, în urma verificărilor, s-a constatat că aceasta nu prezenta nicio infirmitate.

Potrivit unei postări oficiale, polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții au depistat o persoană care apela la mila trecătorilor folosind un cărucior destinat persoanelor cu dizabilități locomotorii, pentru a stârni empatia publicului. În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a constatat că persoana nu prezenta nicio dizabilitate, infirmând astfel situația afișată în spațiul public.

Cerşetoarea locuieşte într-un hotel de lux din municipiul Iașicu partenerul şi copiii

Mai mult, autoritățile susțin că persoana respectivă locuiește într-un hotel de lux din municipiul Iași, alături de partener și cei doi copii, aspect care ridică semne de întrebare privind scopul real al cerșetoriei practicate.

"Există o categorie de persoane care apelează la mila trecătorilor din reală nevoie, iar alții pentru a întreține o viață de lux.", precizează în postare Poliția Locală Iași.

Pentru faptele constatate, au fost aplicate măsuri legale conform Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a ordinii și liniștii publice, precum și O.G. nr. 2/2001.

Autoritățile fac un apel către cetățenii municipiului să manifeste prudență și să evite, pe cât posibil, acordarea de sume de bani persoanelor care pot întreține astfel de practici, încurajând în schimb sprijinirea cazurilor sociale reale prin canale oficiale.

