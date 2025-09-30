Semnal de alarmă legat de securitatea conturilor noastre. Mare atenţie când primiţi un telefon de la "Poliţie". Indivizi deloc binevoitori se prezintă astfel şi ne anunţă că cineva a făcut un credit în numele nostru. Din păcate o înşelătorie atât de bine gândită, încât sub impulsul momentului, este foarte posibil să cădem în capcană.

Mai mulţi români au primit în ultima perioadă apeluri de la indivizi care pretindeau că sunt de la poliție sau de la instituții bancare și le spuneau oamenilor că un credit a fost făcut pe numele lor. Victimelor li s-au cerut să comunice mai multe date personale, inclusiv datele contului bancar și datele de pe card și ulterior le-au fost retrași bani din conturi.

Autoritățile ne avertizează să nu oferim niciodată date personale, cu atât mai mult date bancare prin intermediul apelurilor telefonice, și, pe de altă parte, ne spun că ne putem da seama foarte ușor dacă un apel este fals, doar închizând acel apel și încercând să sunăm din nou pe acel număr. În cazul în care numărul nu poate fi apelat, înseamnă că el a fost copiat prin tehnici de tip spoofing și, bineînțeles, acel număr este un număr fals.

Totodată, în cazul în care observăm că ne-au fost furați bani din cont, că ne lipsesc bani de pe card, atunci ceea ce trebuie să facem este să mergem de urgență la bancă, dar și să anunțăm autoritățile și, pe de altă parte, trebuie să păstrăm orice probă pe care o avem în registrări sau capturi de ecran pentru o anchetă.

Articolul continuă după reclamă

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰